Przygotowania do ślubu Skiby ruszyły pełną parą. Jego narzeczona chwali się makijażem

Od ponad pół roku Krzysztof Skiba jest w związku z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską. Teraz para intensywnie przygotowuje się do ceremonii zaślubin. Narzeczona lidera zespołu Big Cyc pochwaliła się próbnym makijażem ślubnym.

Krzysztof Skiba przez ponad trzy dekady był związany z Renatą Skibą, z którą doczekał się dwóch synów. Obaj są już dorośli. Tymoteusz ma 35 lat, a młodszy Tytus, który ma 25 lat, niedawno dokonał coming out'u. Lider Big Cyc na początku grudnia ubiegłego roku zaktualizował swój status związkowy. Jego narzeczoną jest 33-letnia Karolina Kempińska. Skiba i Kempińska nie chcieli czekać i zamierzają wkrótce sformalizować swój związek.

Narzeczona Skiby nie kryje tego, że się zakochała. Chętnie dzieli się ujęciami w towarzystwie partnera. Jak się okazało, przygotowania do ceremonii zaślubin trwają w najlepsze. Karolina Kempińska w poście na Instagramie pochwaliła się próbnym makijażem ślubnym, w którym jest nie do poznania.

Choć partnerka lidera zespołu Big Cyc w mediach społecznościowych zawsze prezentuje się w pełnym make-upie, to tym razem internauci mogli zobaczyć ją w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Kempińska została pomalowana przez swoją ulubioną makijażystkę. Kobieta marzyła, by to właśnie ona umalowała ją do ołtarza.

Tym razem na twarzy ukochanej Skiby pojawił się delikatny makijaż, w którym dominował róż, sporo blasku i mocno podkreślone oko. Trzeba przyznać, że kobieta prezentuje się w nim bardzo elegancko, choć jest całkowicie nie do poznania.

"Gdy poznałam parę lat temu (moją makijażystkę – przyp. red.) wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek będę wychodzić za mąż, to ona musi mnie umalować #próbny #ślubny" – napisała pod zdjęciem na Instagramie Karolina Kempińska.

Niecodzienny look ukochanej Skiby bez wątpienia spodobał się internautom, którzy w komentarzach wyrażali swój zachwyt nad nią. "Będziesz Piękną Panną Młodą. Wyglądasz prześlicznie"; "Piękny makijaż. Uwydatnia Twoje piękno"; "Przepiękny i wyjątkowy skarb. I te piękne oczęta, które zniewalają"; "Uaaaaaaa! Jaram się! Gratulacje"; "Wyglądasz super" – pisali użytkownicy.

Skiba i Kempińska zdradzili, kiedy odbędzie się ceremonia

Jakiś czas temu Krzysztof Skiba i jego ukochana, Karolina Kempińska zdradzili swoje plany w wywiadzie dla Radia Eska. Wówczas para odniosła się do negatywnych komentarzy, z którymi się borykają.

– Trudno przejmować się opiniami ludzi, którzy nas nie znają, a tacy piszą komentarze na portalach plotkarskich. Kompletnie to lekceważymy, za to ważne są dla nas opinie naszych fanów, znajomych i przyjaciół, a te są bardzo pozytywne. Każdy, kto nas zna, widzi nasze szczęście. Nawet po występach, na których jesteśmy razem, ludzie podchodzą i mówią, że rzeczywiście widać łączące nas uczucie. Oboje przy sobie odżyliśmy, jesteśmy do bólu szczęśliwi – poinformowali w wywiadzie dla stacji radiowej. Para zabrała głos także w temacie nadchodzącej ceremonii zaślubin. Wyszło na jaw, że oboje zaplanowali skrupulatnie całą uroczystość. – Mamy już datę ślubu! Możemy tylko zdradzić, że odbędzie się latem, a udzieli nam go Pani Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie – zdradzili, uchylając rąbka tajemnicy.