Elżbieta Romanowska wystawiła Dowbor prawdziwą laurkę. Wspomniała też rozmowę z Miszczakiem

Niedawno poznaliśmy nazwisko nowej gospodyni programu "Nasz Nowy Dom". Jak się okazało, na czele wielkich metamorfoz budowlanych stanie Elżbieta Romanowska, zastępując Katarzynę Dowbor, która niedawno pożegnała się z telewizją Polsat. Teraz w najnowszym wywiadzie dla portalu plejada.pl wystawiła niemałą laurkę swojej poprzedniczce.

Aktorka, jak sama przyznaje nie zamierza zastępować Katarzyny Dowbor. W trakcie wywiadu zwróciła uwagę na to, że znalazła się w trudnym położeniu, w związku z oburzeniem widzów na wieść o zmianie prowadzącej. Romanowska ma nadzieje, że sprawdzi się w nowej roli, która została jej powierzona. Wspomniała o strachu, który towarzyszył jej w podjęciu decyzji.

"Przyznaję, że kiedy dowiedziałam się, o co chodzi i że to właśnie rola prowadzącej "Naszego nowego domu" jest tą, którą pan dyrektor Edward Miszczak i Telewizja Polsat chcą mi powierzyć, byłam zaskoczona. Podejmowaniu decyzji towarzyszył oczywiście strach przed tym, czy podołam" – poinformowała aktorka w rozmowie z Plejadą.

Nie ulega wątpliwości, że to pani Katarzyna Dowbor razem z ekipą tworzyli ten program od początku. Nie mam zamiaru zastępować pani Kasi, bo tego nie da się zrobić – to ona przez 10 lat była twarzą tego programu. Będę się starać dać z siebie inną jakość i kontynuować to, co już zostało stworzone. To nie będzie to samo, bo każda z nas jest inna, ale też nie chodzi o to, żebym próbowała naśladować panią Kasię, bo ona jest jedna, wyjątkowa.

