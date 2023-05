Tusk wyliczył, gdzie pracował. "Mogę się czuć frajerem przy Morawieckim czy Kaczyńskim"

Podczas spotkania z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego lider opozycji opowiedział o miejscach, w których pracował. Jak wskazał, wiele lat pracował fizycznie, a później wchodził w nieco inne branże. Odpowiedź mogła zaskoczyć. Takich informacji nie znajdziemy natomiast w życiorysach innych polityków, przynajmniej tych oficjalnych.

Gdzie za młodu pracował Tusk i inni politycy? Kaczyński był bibliotekarzem Fot. Artur Barbarowski / East News

Donald Tusk 22 maja spotkał się z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego. Odpowiedział na nim na zarzuty przedstawicieli partii rządzącej. Jak wyjaśnił, regularnie słyszy, że całe życie zajmuje się tylko polityką. – Od kilku tygodni słyszę, że pojawia się komunikat, że Tusk nigdy nie pracował – oświadczył.

Jako dowód, że to nieprawda, Tusk wymienił miejsca, z którymi był związany zawodowo, zanim zajął się polityką.

– Ja mam wielką satysfakcję z tego, że przez całe dorosłe życie pracowałem w różnych miejscach. Najdłużej byłem robotnikiem fizycznym, przez 8 lat w ten sposób utrzymywałem rodzinę. Prowadziłem też wydawnictwo książkowe z sukcesem, mój pierwszy zawód wyuczony to nauczyciel historii – wymieniał.

Jak dodał, pracował też jako dziennikarz w kilku czasopismach, a na początku stanu wojennego był sprzedawcą pieczywa. – Sprzedawałem w tunelu dworcowym w Gdańsku jagodzianki – wyliczył lider PO.

Tusk "czuje się frajerem"

Jak dał do zrozumienia Donald Tusk, jego kariera polityczna była poprzedzona pracą, w przeciwieństwie do wielu innych polityków z partii rządzącej.

– Ja mogę się czuć lekko frajerem przy Morawieckim czy Kaczyńskim, bo nie umiałem się w życiu tak ustawić... Często słyszałem od Kaczyńskiego, że on jest z ludu, a ja jestem elitą, tzw. w znaczeniu, że jesteśmy oderwani i nie wiemy, co to normalne życie – skomentował.

Kaczyński był bibliotekarzem, Ziobro pracował z celnikami

Na temat kariery Jarosława Kaczyńskiego, zanim w jego życiu na stałe zagościła polityka, wiadomo niewiele. "Przewodnik Sejmowy" podaje, że był on przez rok zatrudniony jako starszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Wcześniej, po studiach prawniczych uzyskał miejsce na aplikacji prokuratorskiej, ale jej nie rozpoczął. Uzyskał też tytuł doktorski z prawa. Mało znany fakt z życia Jarosława Kaczyńskiego, to ten, że w liceum nie zdał do następnej klasy, ale sprawę udało się załatwić przez przeniesienia do innej placówki.

Mateusz Morawiecki z kolei od zawsze był biznesmenem. Najpierw współtworzył firmy wydawnicze, później przez chwile pracował jako redaktor czasopisma, a dalej już był sektor finansowy. Odpowiadał tam za marketing. Później wchodził w branżę bankową, w której pełnił prominentne funkcje, w tym prezesa zarządu w Banku Zachodnim WBK.

Zbigniew Ziobro, który dziś pełni funkcję prokuratora generalnego, sam formalnie nigdy prokuratorem nie był. Odbył co prawda taką aplikację i zdał egzamin, ale nigdy nie pracował w zawodzie. Zatrudnił się natomiast w Generalnym Inspektoracie Celnym.