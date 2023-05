Licytacja liścia ze "świętego drzewa w Parczewie" zakończona. Kwota zwala z nóg

redakcja naTemat

C hoć pomysł wydawał się dość abstrakcyjny, zakończył się sukcesem. Na licytację trafił liść z drzewa, o którym w ostatnich dniach mówiła cała Polska. Chodzi o dąb czerwony z Parczewa, na którym "objawić" miała się twarz Matki Boskiej lub Chrystusa. Co prawda w tej kwestii zdania były podzielone, ale to nie przeszkodziło licznym wiernym w dostrzeżeniu tam cudu. Wykorzystać popularność postanowił Adam Kościańczuk, który w ramach oddolnej inicjatywy zorganizował licytację liścia z drzewa. Pieniądze trafią na szczytny cel.