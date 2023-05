Żona Willisa opowiedziała wzruszającą historię. To, co zrobiła ich córka, przyprawia o dreszcze

Bruce Willis cierpi na mało znaną chorobę, na którą nie ma lekarstwa. Chodzi o otępienie czołowo-skroniowe. W najnowszym poście na Instagramie żona hollywoodzkiego aktora zdradziła, jak w tej sytuacji odnajduje się ich 9-letnia córka Evelyn.

Pod koniec lutego tego roku okazało się, że z Bruce’em Willisem jest coraz gorzej. Postawiono mu również dokładniejszą diagnozę. Jego najstarsza córka, Rumer, poinformowała, że jej ojciec cierpi na demencję, a dokładnie otępienie czołowo-skroniowe, która właśnie objawia się m.in. przez afazję.

"Jego stan się pogorszył i teraz mamy bardziej konkretną diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety problemy z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą boryka się Bruce. Choć to bolesne, ulgą jest wreszcie postawienie jasnej diagnozy" – przekazano w oświadczeniu.

Jak pisaliśmy w naTemat, w marcu media obiegła informacja o pogorszeniu stanu zdrowia aktora. Otępienie czołowo-skroniowe doprowadziło już do tego, że gwiazdor "Szklanej Pułapki" nie rozpoznaje m.in. własnej matki, Marlene Willis. Jakiś czas temu głos zabrał również kolega aktora, Sylvester Stallone. Przyznał, że dla niego to również bardzo trudna sytuacja.

"Bruce przechodzi przez bardzo, bardzo trudny okres. Dlatego przebywa w odosobnieniu. Niemożność rozmawiania z nim mnie dosłownie zabija. To strasznie smutne" – powiedział Stallone na łamach Hollywood Reporter.

Żona hollywoodzkiego aktora w nowym poście na Instagramie opublikowała nagranie, w którym zdradziła, jak najmłodsza córka radzi sobie z nieuleczalną chorobą ojca. Wzruszona Emma Hemming Willis przytoczyła rozmowę z ich 9-letnią pociechą, Evelyn.

– Muszę wam opowiedzieć tę historię i spróbuję to zrobić nie płacząc. Bo gdy Evelyn mi ją opowiadała, wylałam kałużę łez – zaczęła żona aktora. Jak przyznała ukochana Willisa, córka przyszła do niej i zapytała, czy wie, że pacjenci z demencją często się odwadniają. Wówczas matka zapytała swojej pociechy, skąd ona o tym wie. Dziewczynka przyznała, że podczas wolnej chwili w szkole sprawdziła "zabawne fakty na temat demencji".

– I tak. To nie jest zabawne, ale właściwie trochę jest, bo ona, jako córeczka tatusia, tak jak on uwielbia "fakty" na temat różnych rzeczy. Więc zapewniłam ją, że zawsze będziemy pilnować, by tatuś miał w ręku butelkę wody – poinformowała na nagraniu żona Bruce'a Willisa.

Chwilę później dodała, że najlepszym co mogą zrobić dla męża i ojca, to nieustannie edukować się na temat jego choroby. W sekcji komentarzy natychmiastowo pojawiła się fala komentarzy wyrażających wsparcie.

"Wszyscy opiekunowie są wojownikami"; "Dziękuję za podzielenie się tą wiadomością"; "Niesamowite jest to, że Evelyn się kształci. Może wziąć to po Bruce'u, ale rzeczowość, którą wykazała, upewniając się, że nie tylko 'wie', ale żeby podjąć działanie... Myślę, że to Twoja zasługa" – pisali pod postem internauci.