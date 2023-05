Szukasz tanich lotów na wakacje 2023? Oto kilka wyszukiwarek, które ci w tym pomogą

Co roku Polacy, którzy chcą wyjechać na wakacje za granicę stają przed trudnym wyzwaniem: jak znaleźć odpowiedni bilet lotniczy, a przy tym, żeby nie kosztował fortuny? Oto kilka wyszukiwarek tanich lotów, które pomogą w tym procesie.

Jak znaleźć tani lot na wakacje 2023? Fot. Frei, Franz Marc/Travel Collection/East News

Tanie loty - wyszukiwarki tanich lotów

W sieci można znaleźć kilka ciekawych wyszukiwarek tanich lotów, dzięki którym koszt naszych wakacji może znacząco spaść, co jest bardzo istotne w dobie szalejącej inflacji i drożyzny.

Oczywiście wielu przewoźników, szczególnie tanich linii powtarza, że czasy taniego latania minęły bezpowrotnie. Mimo to jednak można cały czas znaleźć budżetowe loty w ciekawe miejsca.

Do popularnych wyszukiwarek tanich lotów zaliczyć można: skyscanner, esky, fru, kayak, kiwi i momondo. Ich działanie opiera się na wpisaniu odpowiednich danych, jak w porównywarkach ubezpieczeń OC/AC. Oczywiście w przypadku lotów nie trzeba podawać ich aż tylu. Zazwyczaj trzeba podać:

miejsce wylotu,

cel podróży samolotem,

datę wylotu,

datę powrotu,

liczbę podróżnych,

rodzaj szukanego lotu (w jedną stronę, w obie, przesiadki).

Po wyszukaniu danych połączeń można je jeszcze przefiltrować i porównać pod kątem czasu podróży oraz ceny. Niektóre porównywarki bazując na algorytmach same podpowiedzą nam, co ich zdaniem jest najlepszą ofertą analizując stosunek czasu podróży do ceny.

Strony tanich linii

Ale szukając tanich lotów nie tylko wyszukiwarki wchodzą w grę. Warto wejść także bezpośrednio na strony samych przewoźników. Tam co jakiś czas znaleźć można promocje na dane kierunki lub zniżki na poszczególne loty.

Do tanich linii zaliczamy:

Ryanair,

easyJet,

Eurowings,

Wizz Air,

Norwegian,

Vueling Airlines

Trzeba jednak pamiętać, że decydując się na tanie linie, należy liczyć się z pewnymi wyrzeczeniami. Jakimi? Przede wszystkim jeśli chcemy tani lot, to odbędziemy go z minimalnym bagażem podręcznym. Za większe walizki trzeba już dopłacić.

Tanie linie operują z małych lotnisk, więc często transport z portu lotniczego do miasta może być droższy niż sam lot. Takimi przykładami są np. Paryż Orly czy też Londyn Luton. Dalej – w tanich liniach w sezonie wysokim często dochodzi do overbookingu, czyli sprzedaży zbyt wielu biletów na liczbę miejsc w samolocie, więc warto mieć to na uwadze.

Inną niedogodnością może być fakt, że tanie linie nie korzystają z rękawów na lotniskach, przez co wysiada się bezpośrednio na płytę i idzie pieszo do terminala, lub przesiada do autobusu. Kiepska sprawa zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Ponadto ląduje się / startuje często albo z samego rana lub późnym wieczorem, a na pokładzie jest bardzo mało miejsca na nogi. Do tego dochodzi kwestia czasu, którego tanie linie mają na lotnisku bardzo mało i często można przeczytać, że samolot tanich linii odleciał bez części pasażerów, którzy spóźnili się na lot, bo utknęli na odprawie.

Ale tak czy inaczej, jeśli nie chcemy wydawać miliona monet na lot, to tanie linie są idealnym rozwiązaniem. Korzystając z promocji można znaleźć bilety w obie strony za niecałe 100 zł, a to naprawdę jest gratka!