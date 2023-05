Awantura w Sejmie. Opozycja do Błaszczaka: ty tchórzu!

W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między politykami. Zaczęło się od rozmowy na temat rosyjskiej rakiety w lesie pod Bydgoszczą, kiedy to opozycja zaczęła krytykować Mariusza Błaszczaka. – Ty tchórzu! – usłyszał pisowski minister z ław sejmowych opozycji.

W środę Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. W trakcie obrad pojawiła się seria wniosków formalnych polityków opozycji, które bardzo szybko doprowadziły do kłótni i ostrej wymiany zdań między politykami.

Opozycja krytykuje Błaszczaka w sprawie rosyjskiej rakiety

– Wychodzi na to, że za ministra Błaszczaka polskie niebo dziurawe niczym durszlak. Nie wiem, czy jest na sali minister Błaszczak, bo warto zapytać, czy panu coś nie spadło. Wielce prawdopodobne, że i tak by pan nie zauważył. Na poważnie, zapewniał pan, że niebo jest tak bezpieczne, że mysz się nie prześlizgnie. Najdelikatniej mówiąc, minął się pan z prawdą – mówił Krzysztof Paszyk z PSL. Jak dodał, Polacy czekają na rzetelne informacje odnośnie tego, czy w naszym kraju można się czuć bezpiecznie.

Na odpowiedź ministra obrony nie trzeba było długo czekać. – Panie pośle, zejdę do tego niskiego poziomu, który pan zaprezentował. Żenująco niskiego. Jeżeli pan pyta, co na głowę komu spadło, to niech pan w lustro spojrzy panie pośle – powiedział Mariusz Błaszczak. Kiedy schodził z mównicy posłowie opozycji zaczęli krzyczeć do niego "ty tchórzu".

Czarnek zaostrzył burzę w Sejmie

Tuż po wymianie zdań między politykami opozycji a szefem MON doszło do kolejnego starcia.