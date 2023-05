Auta i okna zaczyna pokrywać żółty pył. Pod żadnym pozorem nie ścieraj go dłonią!

Agnieszka Miastowska

K ażdy z nas widział choć raz na karoserii aut charakterystyczny żółty pył. Jednak niewiele osób wie, skąd dokładnie się on bierze, często pojawia się także pytanie, czy jest szkodliwy dla zdrowia. Czas jego obecności zależy od warunków atmosferycznych i okresu kwitnienia roślin. Chociaż żółty pył nie jest szkodliwy dla zdrowia, to jest powód, dla którego lepiej nie ścierać go dłonią.