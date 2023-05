Szok na Śląsku. Trzech mężczyzn chciało uprowadzić 14-latkę z jej domu!

Do szokującej sytuacji doszło w Wodzisławiu Śląskim. Trzech mężczyzn w wieku 19, 24 i 25 lat próbowało wtargnąć do domu 14-latki, w którym byli rodzice dziewczynki. Mężczyźni grozili rodzicom pozbawieniem życia i kazali im "wydać córkę".

3 mężczyzn w Wodzisławiu Śląskim chciało porwać 14-latkę z domu rodzinnego Fot. Śląska.policja.pl

3 mężczyzn chciało porwać 14-latkę od rodziców – grozili śmiercią

Strach pomyśleć, co groziłoby 14-letniej dziewczynce, gdyby ta trafiła w ręce mężczyzn, którzy nawet nie kryli się z tym, że chcą porwać ją z jej rodzinnego domu. Jak się okazuje, we wtorek 23 maja 14-latka przebywała na placu zabaw wraz ze swoją 7-letnią siostrą. Gdy zobaczyły wybiegających z bloku mężczyzn, uciekły i ukryły się w mieszkaniu babci, kilka bloków dalej. Wcześniej jednak 19, 24 i 25-latek próbowali wtargnąć do domu 14-latki, sądząc, że tam właśnie przebywa dziewczynka. Wprost zażądali od rodziców dziewczynki "wydania jej". Gdy ci się nie zgodzili, mężczyźni zaczęli grozić śmiercią 38-matce i jej 54-letniemu mężowi.

Na szczęście, ktoś zdążył wezwać policję i mężczyźni nagle uciekli, słysząc dźwięk kogutów. Policjanci zgłoszenie dostali we wtorek wieczorem. Na ulicę Żeromskiego w Wodzisławiu Śląskim pilnie skierowano patrole, które sprawców już nie zastały. Funkcjonariusze dotarli natomiast do dziewczynek ukrywających się u babci.

Mężczyźni zostali jednak zatrzymani niedługo po zdarzeniu, zauważono ich w tym samym mieście na ulicy Jastrzębskiej. Trafili już do policyjnego aresztu. Jak podała policja, 25, 24 i 19-latek byli mieszkańcami Siemianowic Śląskich. "Usłyszeli zarzut wspólnego usiłowania pozbawienia wolności małoletniej, a także zarzut kierowania wobec rodziców 14-latki gróźb pozbawienia życia" – przekazali funkcjonariusze.

Podejrzani nie przyznali się do winy, zostali objęci policyjnym dozorem. Jak podaje za policją TVN24, prokurator zakazał mężczyznom zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Trójce mężczyzn grozi do 5 lat więzienia.