Na prawdziwy upał jeszcze poczekamy. Już po weekendzie odczujemy zmianę w pogodzie

W weekend cieszymy się słoneczną pogodą, ale w prognozach widać już zmianę, którą odczują mieszkańcy części kraju. Nowy układ wyżowy może znacznie wpłynąć na temperaturę.

Słoneczna pogoda się utrzyma, ale może zrobić się chłodniej. Fot. wxcharts.com

Jeszcze w niedzielę 28 maja możemy korzystać z pięknej pogody praktycznie w całej Polsce. Okresami więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie i tam występować będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza nad morzem i w obszarach podgórskich do 21 st. C na południowym zachodzie.

Zmiana w pogodzie po weekendzie

Co prawda po weekendzie słońce nas nie opuści, ale w części kraju temperatura może się już trochę zmienić. Jak zauważa Wirtualna Polska, w miejsce antycyklonu Vera wchodzi kolejny potężny układ wyżowy o nazwie Wiola. W efekcie miejscami może zrobić się nieco chłodniej.

– To za sprawą napływającego z północy powietrza polarno-morskiego. Temperatura maksymalna wyniesie 19-23 st. Celsjusza, a nad morzem i w rejonach podgórskich 15-18 stopni – przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według IMGW w poniedziałek 29 maja na ogół ma być pogodnie, a więcej chmur i przelotny deszcz wystąpią na południowym wschodzie. Temperatura wyniesie od 19 do 23 st. C, jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich chłodniej, od 14 do 18 st. C.

Z kolei we wtorek 30 maja przelotny deszcz może pojawić się miejscami na południu. Temperatura maksymalna od 20 do 23 st. C, nad morzem od 14 do 19 st. C. Z prognoz wynika więc, że przynajmniej początek tygodnia będzie względnie ciepły, ale jeszcze bez typowo letnich wskazań na termometrach.

Jaka pogoda na wakacje 2023?

Niedawno synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazali, jakiej temperatury możemy spodziewać się w wakacje. Upały nadejdą już w czerwcu, ale na tym się nie skończy.

Wstępne prognozy na czerwiec wskazują, że upały nadejdą szybciej, niż się tego można spodziewać. Średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast średnia miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy.