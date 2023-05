Nowy trop w sprawie Madeleine McCann. "Kamienna tabliczka" wywołuje poruszenie

Sprawa Madeleine McCann nadal wywołuje medialne poruszenie na całym świecie. Brytyjskie media ostatnio informowały o nowych poszlakach i tropach. Teraz mówi się o "kamiennej tabliczce". Do portalu "The Independent" zgłosiło się małżeństwo emerytów, które twierdzi, że już w 2007 r. informowało policję, że widziało taką tabliczkę w okolicy rzeki Arade. Według nich to miał być "prowizoryczny pomnik" ze zdjęciem dziewczynki.

Madeleine McCann – nowe tropy. Para emerytów znalazła kamienną tabliczkę Fot. AFP/EAST NEWS/Joao Matos/Associated Press/East News

Sprawa Madeleine McCann – kamienna tabliczka

Para emerytów twierdzi, że prowizoryczny "pomnik" znalazła w Boże Narodzenie w 2007 r. i zaalarmowała śledczych, wysyłając im zdjęcia tajemniczego znaleziska. Twierdzą, że przekazana przez nich informacja została przez policję zignorowana. Ralf i Ann (chcieli pozostać anonimowi) twierdzą, że kilka dni po jej odkryciu przez nich, tabliczka zniknęła. Po 16 latach małżeństwo ponownie zgłosiło się do śledczych, informując, że swoje zaskakujące znalezisko odkryło właśnie w rejonie, który w ostatnim czasie przeszukiwała policja, czyli w pobliżu tamy na rzece Arade położonej w południowej części Portugalii. Z ich relacji wynika, że na kapliczce znajdowało się także zdjęcie zaginionej w maju 2007 r. 3-letniej Madeleine McCann. Pomnik obłożony był kwiatami i kamieniami.

"Myśl o tym teraz przyprawia mnie o gęsią skórkę, ponieważ kiedy zobaczyliśmy, gdzie policja pracowała w ciągu ostatnich kilku dni, przypomniało mi się, że właśnie tam znajdował się rząd kamieni" – powiedziała Ann w rozmowie z brytyjskim "The Independent".

Co ważne, para zgłosiła się na policję po tym, jak media podały informacje o nowej "istotnej poszlace" znalezionej przy przeszukiwaniu rejonu Algarve. Jak informowaliśmy w naTemat, śledczy wykopali tam doły, w których odnaleźli kilka przedmiotów. Wśród nich m.in. ramiączko od biustonosza, ale także fragmenty ubrań i plastikowe przedmioty. Próbki zostały wysłane do badań kryminalistycznych i DNA w Niemczech. Na pierwsze wyniki będzie jednak trzeba czekać około tygodnia – na kompleksową analizę zebranych materiałów znacznie dłużej. Zostaną one "ocenione przez ekspertów w akredytowanej placówce" – powiedział w rozmowie z themirror.co.uk profiler kryminalny, a w przeszłości detektyw Axel Peterman.

Służby szukały "różowej piżamki" Madeleine McCann

Jak pisaliśmy w naTemat, kilka dni wcześniej śledczy wznowili poszukiwania na pobliskiej zaporze Arade Silves. "Przybycie najlepszych niemieckich funkcjonariuszy BKA (Federalna Policja Kryminalna) i rola Scotland Yardu sugerują, że polegają oni na wiarygodnych informacjach. Nie jest to również działanie pod wpływem chwili. Planowali to od początku maja" – takie informacje brytyjskiemu medium przekazało źródło z Niemiec. Tama na rzece Arade znajduje się ok. 50 km od miejsca, w którym dziewczynka zaginęła w 2007 roku. Choć służby oficjalnie nie informowały, czego poszukują w tym miejscu, to jednak redakcja thetimes.co.uk informowała o charakterystycznej różowe piżamie dziewczynki, na której znajdował się wizerunek postaci z bajki "Kubuś Puchatek".