Przełom w sprawie Madeleine McCann? Śledczy wznawiają poszukiwania

Policjanci prowadzący śledztwo w sprawie zaginięcia Madeleine McCann mają rozpocząć we wtorek przeszukanie zbiornika wodnego w Portugalii – informuje BBC. Tama na rzece Arade znajduje się ok. 50 km od miejsca, w którym dziewczynka zaginęła w 2007 roku. Nowe poszukiwania zarządzono na wniosek śledczych z Niemiec.

Prokuratura w Portugalii wznowiła poszukiwania w sprawie Madeleine McCann Fot. Screen z YouTube / Netflix Polska

Zaginięcie Madeleine McCann. Ruszają nowe poszukiwania

Decyzja portugalskich śledczych oznacza, że po raz pierwszy od niemal dekady aktywnie prowadzone są poszukiwania w sprawie Madeleine McCann. Jak informują BBC oraz niemiecki "Bild", areną poszukiwań będą okolice tamy położonej w pobliżu miasta Silves w Algarve – ok. 50 kilometrów od Praia da Luz, gdzie wieczorem 3 maja 2007 roku zaginęła dziewczynka.

Półwysep położony przy zbiorniku wodnym został odgrodzony przez policję w poniedziałek po południu. Jak donoszą media, ustawiono tam również namioty policyjne.

Z wniosek o rozpoczęcie poszukiwań w rejonie tamy Arade wystąpili śledczy z Niemiec, którzy prowadzą śledztwo w sprawie skazanego za molestowanie dzieci Christiana Brücknera, który aktualnie odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w Kolonii za napaść i gwałt na 72-letniej Amerykance.

Niemiecki przestępca podejrzany w sprawie Madeleine McCann

W 2022 roku Brückner został oficjalnie wskazany jako podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Prokurator Hans Christian Wolter potwierdził wówczas, że niemieccy śledczy weszli w posiadanie dowodu, który ma jasno wskazywać, iż mężczyzna jest powiązany z zaginięciem dziewczynki. Z ustaleń brytyjskiej gazety "Daily Mail" wynika, że dowodem miały być włókna z piżamy Madeleine, które zostały znalezione w samochodzie mężczyzny.

Z kolei sam Christian Brückner zaprzecza, aby był w jakikolwiek sposób powiązany z zaginięciem Madeleine. Niemieccy śledczy ustalili, że mężczyzna w latach 1995-2007 przebywał w portugalskim Algarve, ale regularnie przyjeżdżał do Niemiec. Kilka lat mieszkał w domu położonym pomiędzy Lagos i Praia da Luz. Według ustaleń "Bilda" Brückner mógł posiadać znajomych w okolicy zbiornika Barragen do Arade.

Sam zbiornik był już przeszukiwany w 2008 roku. Portugalski prawnik Marcos Aragao Correia opłacił wówczas nurków po tym, jak otrzymał informację, że ciało Madeleine ma znajdować się właśnie w tym miejscu.

Trzyletnia Brytyjka Madeleine McCann zniknęła z hotelowego pokoju podczas wakacji w Praia da Luz w Portugalii w 3 maja 2007 roku. Jej rodzice wybrali się na kolację, zostawiając dzieci w hotelowym apartamencie. W trakcie posiłku kilkukrotnie wracali do pokoju, sprawdzić, co dzieje się z maluchami. Gdy wrócili do apartamentu o godz. 22 okazało się, że w pokoju nie było już Madeleine. Było za to otwarte okno, które wcześniej było zamknięte.

Wymiar sprawiedliwości w Niemczech od dawna przekonany jest, że dziewczynka nie żyje. Natomiast stronie brytyjskiej nie dostarczono w tym zakresie żadnych dowodów. Dochodzenie prowadzone w Wielkiej Brytanii uznaje dziewczynkę za zaginioną, ponieważ nigdy nie odnaleziono jej ciała i nikt nie przyznał się do popełnienia zbrodni.