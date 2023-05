Zaręczyny Roxie Węgiel podpaliły internet. Prokop wyjawił, co sądzi o jej narzeczonym Kevinie

W poniedziałkowym wydaniu "Dzień dobry TVN", w segmencie poświęconym wydarzeniom z show-biznesu Mateusz Hładki i prowadzący mówili m.in. o zaręczynach Roxie Węgiel. Nowina wywołała wielkie zamieszanie w sieci. Wielu internautów atakuje narzeczonego wokalistki, Kevina Mgleja. Marcin Prokop pozwolił sobie zaś na własny komentarz na temat 26-latka.

"Kilka miesięcy temu powiedziałam 'TAK'! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś, Kevin Mglej!" – poinformowała za pośrednictwem Instagrama artystka, chwaląc się okazałym pierścionkiem.

Po tym, jak Roxie Węgiel i Kevin Mglej podzielili się radosną nowiną, naczytali się wielu miłych komentarzy - tych z gratulacjami - ale też takich, które do przyjemnych nie należą.

"Powiedziałaś tak? Znacie się kilka miesięcy, a Ty masz 18 lat, dziewczyno otrząśnij się! Jesteś zakochana to piękne uczucie - super! Co za facet, mając 26 lat spotyka się jeszcze z 17-latką, a kilka miesięcy później chce z nią ślubu? Daje Wam rok, góra 2 lata. Zakochanie zniknie i każdy pójdzie w swoją stronę" – brzmiał jeden z wielu komentarzy w takim stylu.

29 maja w wydaniu "Dzień dobry TVN" nie zabrakło "kącika" show-biznesowego, w którym Mateusz Hładki nie omieszkał wspomnieć o zmianach w życiu 18-letniej gwiazdy. Gospodarzami odcinka był Marcin Prokop i Dorota Wellman.

Dziennikarz wyznał, że miał okazję poznać się z narzeczonym Węgiel. Powiedział, co sądzi o Kevinie. – Pracowałem kiedyś z Kevinem przy jednym projekcie, bo jest współwłaścicielem agencji reklamowej. To bardzo miły i bardzo kumaty, bardzo zabawny chłopak, więc jeśli jest im razem dobrze, to trzymam kciuki za powodzenie tej relacji – oznajmił Prokop.

– Czekamy na ślub, ale nie poganiamy – zareagował na to Hładki, a programowy partner Wellman odparł: "Wiesz, spokojnie, niech oni sobie jeszcze narzeczeństwem chwile pobędą".

Nadmieńmy, że wokalistka wydała ostatnio także specjalne oświadczenie, w którym ucięła plotki na temat swojego związku. Chodziło o nieruchomość, którą nabyła w maju.

"Ostatnio media sieją zamęt, który chcę sprostować. 1. Mieszkanie, które remontujemy i w którym mieszkaliśmy, to mieszkanie Kevina, które będzie naszym 'gniazdkiem'. 2. Mieszkanie, które kupiłam, to jedno mieszkanie inwestycyjne – nie 3 czy 5, jak piszą w mediach" – wyjaśniła. Zapewniła, że nie musi finansować życia 26-letniego narzeczonego, jak sugerują to internauci i niektóre portale. "Co do utrzymywania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać. Dziękuję, pozdrawiam" – skwitowała dosadnie.

Historia związku Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. "Jest moją bezpieczną przystanią"

Drogi Roksany Węgiel i Kevina Mgleja skrzyżowały się przy okazji pracy nad najnowszą płytą piosenkarki "13+5". 26-latek jest bowiem tekściarzem, producentem muzycznym oraz przedsiębiorcą - działa w branży reklamowej.

Para bardzo długo trzymała swoją relację w tajemnicy przed światem. Na początku roku, dopiero w dniu 18. urodzin Roxie przyznała, że jej serce od jakiegoś czasu jest zajęte.

– Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu – mówiła w rozmowie z Plejadą.

Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. – Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami - moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem – podkreśliła.

18-latka wspomniała również o zachowaniach Kevina i o tym, co ich łączy. Jak się okazało ceni go za wszystko. – Dla mnie Kevin łączy w sobie wszystkie cechy, które cenię u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczną duszą i twardo stąpającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie – podsumowała.

Nie jest tajemnicą, że Kevin ma syna z poprzedniego związku. Węgiel w wielu wywiadach zapewniała jednak, że nie przeszkadza jej różnica wieku oraz przeszłość jej ukochanego.

"Poznałam Williama (red. chłopiec ma 3 lata). Bardzo dobrze się dogadujemy. To jest cudowny dzieciak. Mamy super relację. Kevin też bardzo dobrze sprawuje się w roli ojca. Gdy patrzę na tę relację z boku, to jestem pełna podziwu" – oznajmiła w wywiadzie z Plotkiem jakiś czas temu.