Awantura w sieci po ogłoszeniu zaręczyn Roxie Węgiel. "Chyba oszalałaś dziecko. Masz 18 lat"

Roksana Węgiel za pośrednictwem Instagrama potwierdziła, że jest zaręczona ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. 18-latka pochwaliła się efektownym pierścionkiem oraz romantycznym zdjęciem z 26-letnim partnerem, a wtedy się zaczęło... Internauci zaczęli "przywoływać ją do porządku". "Powiedziałaś tak? Znacie się kilka miesięcy, a Ty masz 18 lat, dziewczyno otrząśnij się!" – piszą oburzeni fani.

Zaręczyny Roxie Węgiel wywołały burzę w sieci. "Chyba oszalałaś dziecko" Fot. Instagram.com / @kevinmglej

Zaręczyny Roxie Węgiel wywołały burzę w sieci. "Chyba oszalałaś dziecko"

"Nawet jakby Roxie i Kevin stwierdzili, że mają ochotę wziąć ślub teraz na Malediwach, to niech biorą. Krzyż na drogę. To ich związek i decyzje" – pisałam w styczniu w felietonie o zamieszaniu wokół związku młodej artystki.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie wtedy na egzotycznych wakacjach Kevin Mglej oświadczył się Roksanie. Nie zaanonsowali tego od razu. Zrobili to dopiero 27 maja.

"Kilka miesięcy temu powiedziałam 'TAK'! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś, Kevin Mglej!" – napisała na Instagramie artystka, chwaląc się okazałym pierścionkiem.

Piosenkarka, która niedawno wydała album "13+5", nad którym pracowała razem ze swoim ukochanym, musi teraz czytać komentarze od internautów, którzy zaczęli prawić jej morały. Jej zaręczyny wywołały bowiem burzę w sieci.

Owszem, znalazło się wielu fanów, którzy pogratulowali zakochanej parze ważnego kroku, ale jeszcze więcej jest tych, którzy stwierdzili, że to za wcześnie na tak poważne decyzje.

"Chyba oszalałaś dziecko. Masz 18 lat - pożyj trochę, małżeństwo to nie zabawa… gdzie są rodzice?!"; "Jeszcze może ogłoś, że ukrywasz dziecko, które ma już 5 miesięcy"; "Trochę szkoda w tak młodym wieku podejmować tak kluczowe decyzje, ale wierzę, że dobrze to przemyślałaś" – pouczyli 18-letnią gwiazdę.

Znaleźli się też tacy, którzy już wróżą Kevinowi i Roksanie rozstanie. "Powiedziałaś tak? Znacie się kilka miesięcy, a Ty masz 18 lat, dziewczyno otrząśnij się! Jesteś zakochana to piękne uczucie - super! Co za facet, mając 26 lat spotyka się jeszcze z 17-latką, a kilka miesięcy później chce z nią ślubu? Daje Wam rok, góra 2 lata. Zakochanie zniknie i każdy pójdzie w swoją stronę" – brzmiał jeden z komentarzy.

Czy ona i jej narzeczony przejmują się tymi głosami? Chyba nie specjalnie. Dzień po ogłoszeniu radosnej nowiny, odnieśli się wymownie do tego, że pod postem z pierścionkiem wybuchła drama.

Dodali filmik, na którym jadą autem, uśmiechają się i śpiewają piosenkę zespołu Piękni i Młodzi pt. "Czułe Słowa". "Kiedy drama z tt wjedzie za mocno XDDDD" – podpisali zabawne wideo na InstaStory.

Węgiel o związku z Kevinem. "Jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać"

Wokalistka na początku tego roku ujawniła, że to Kevin Mglej, który z poprzedniego związku ma 3-letniego syna Williama, jest jej chłopakiem. Od tamtej pory para często pokazuje w social mediach wspólne kadry. 26-latek jest tekściarzem. Ostatnia płyta Roxie powstała z jego udziałem.

W ostatnich tygodniach 18-latka poinformowała o tym, że kupiła mieszkanie. Rozmaite serwisy podawały tę informację w różnych formach. Roksana ostatnio postanowiła sprostować kilka doniesień.

"Ostatnio media sieją zamęt, który chcę sprostować. 1. Mieszkanie, które remontujemy i w którym mieszkaliśmy, to mieszkanie Kevina, które będzie naszym 'gniazdkiem'. 2. Mieszkanie, które kupiłam, to jedno mieszkanie inwestycyjne – nie 3 czy 5, jak piszą w mediach" – wyjaśniła.

Zapewniła, że nie musi finansować życia 26-letniego narzeczonego, jak sugerują to internauci i niektóre portale. "Co do utrzymywania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać. Dziękuję, pozdrawiam" – skwitowała dosadnie.