Roxie Węgiel pochwaliła się fanom radosną nowiną. Czeka ją bardzo pracowity czas

Roksana Węgiel pomimo tak młodego wieku, zdążyła już zarobić swój pierwszy milion. Choć dopiero co napisała maturę, wokalistka ma plan na siebie. Właśnie kupiła swoje pierwsze mieszkanie inwestycyjne. W relacji na Instagramie pochwaliła się, że właśnie odebrała akt notarialny.

Roksana Węgiel zasłynęła w 2017 roku, kiedy widzowie pierwszej edycji programu "The Voice Kids" mogli usłyszeć jej talent. Ten występ otworzył jej bramę do wielkiej kariery muzycznej. Miała wtedy zaledwie 12 lat. Dzięki fali sukcesów nastoletnia artystka zdobyła sławę. Coraz częściej udzielała wywiadów, wystąpiła w kilku kampaniach reklamowych. I oczywiście rozwijała się na scenie muzycznej, nagrywając kolejne piosenki, które stawały się kolejno najgorętszymi hitami. Dziś ma 18 lat.

Niedawno Roxie Węgiel wystąpiła w podcaście Żurnalisty "Rozmowy bez kompromisów". Tam właśnie odsłoniła kulisy swojej kariery, a także zdradziła, kiedy zarobiła swój pierwszy milion. Okazało się, że pojawił się on na koncie, gdy wokalistka miała 17 lat.

– Ucieszyłam się. Nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie. Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest dla mnie priorytet – zdradziła w trakcie wywiadu.

Pomimo młodego wieku, artystka znalazła plan na siebie. Zarobione pieniądze postanowiła zainwestować. Przy okazji postawiła także na zabezpieczenie swojej przyszłości. Jak się okazało, zakupiła swoje pierwsze inwestycyjne mieszkanie, jednak to nie koniec wydatków...

W relacji na Instagramie młoda wokalistka pochwaliła się zdjęciem z odebranym aktem notarialnym. Wszystko wskazuje na to, że czekają ją dwa remonty. "Z Kevinem remontujemy nasze mieszkanie, a dziś kupiłam swoje pierwsze inwestycyjne! Bardzo się cieszę" – poinformowała swoich fanów.

Roxie Węgiel kończy edukację

Wokalistka niedawno świętowała koniec egzaminów maturalnych. W relacji napisała wówczas: "Koniec matur! Ustny polski zdany na 90 proc.". Na InstaStories Roxie zwróciła też uwagę także na swój strój.

"Jak widać, mój dzisiejszy outfit zdobią perły" – napisała, a fani sugerują, że mógł być to delikatny przytyk w kierunku Ireny Kamińskiej-Radomskiej – mentorki z "Projektu Lady", która ostatnio skrytykowała stylizację Węgiel.

Ukończenie szkoły było dla niej bardzo ważne, gdyż dopiero teraz będzie mogła w pełni poświęcić się swojej pracy zawodowej i skupić się na muzyce. Wokalistka w jednym z wywiadów zdradziła także swój stosunek do wyższego wykształcenia.

"Jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" – oznajmiła Węgiel w rozmowie z Plotkiem. Na ten moment artystka zakończyła edukację.