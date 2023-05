Kaczyński coraz bardziej zamożny. Nowe oświadczenie prezesa PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest coraz bardziej zamożny. Tak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego. W ubiegłym roku otrzymał łącznie 363 tys. zł. To o 60 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Kaczyński ma też wysoką emeryturę – 8 tys. zł.

Jarosław Kaczyński Fot. Jan BIELECKI/East News

Oświadczenia majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Według oświadczenia majątkowego opublikowanego na stronie Sejmu w 2022 roku Jarosław Kaczyński zaoszczędził 289,6 tys. zł. To ponad 36 tys. zł więcej niż ok wcześniej. Polityk jest również w 1/3 współwłaścicielem domu na warszawskim Żoliborzu. Jego wartość to 1,8 mln zł.

Fot. Sejm

Co więcej, łączne dochody prezesa PiS to 363 tys. zł. I tak jako wicepremier i szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego zarobił w 2022 roku 216,3 tys. zł. W 2022 roku pełnił tę funkcję w rządzie przez niecałych sześć miesięcy. W czerwcu zrezygnował.

Miesięcznie za to prezes PiS ma dochody wynoszące prawie 40 tys. zł. Nie wiadomo, czy w tej kwocie wraz z wynagrodzeniem z KPRM, prezes PiS otrzymywał nagrody, premie, dodatki lub odprawę.

Kaczyński ma wysoką emeryturę

Jakie jeszcze dochody ma Kaczyński? Polityk ma dość wysoką emeryturę. W sumie otrzymał 96,7 tys. zł z tego świadczenia, a to miesięcznie daje 8 tys. zł. Otrzymywał on również poselskie uposażenie w wysokości 37,7 tys. zł oraz dietę parlamentarną w wysokości 12 tys. zł.

Fot. Sejm

Jaki majątek Kaczyński miał rok wcześniej? W 2021 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości zarobił 208,5 tys. zł jako wicepremier ds. bezpieczeństwa w KPRM, ponadto prezes mógł liczyć na ponad 90 tys. zł emerytury. Otrzymał również 5 tys. zł diety parlamentarnej. Prezes PiS w 2021 r. zarobił więc ponad 300 tys. zł.

W swoim oświadczeniu majątkowym Kaczyński wykazał wówczas, że na koniec roku 2021 miał 253 tys. zł oszczędności. Na koniec roku 2020 miał ich 142 tys. zł, tak więc wtedy polityk niemal podwoił swoje oszczędności.

Dodajmy, że w tym roku znacząco wzrosła też wartość domu prezesa PiS. Wobec rosnących cen nieruchomości w całej Polsce nie powinna być to zaskakująca informacja.

Rok temu 150-metrowy dom na Żoliborzu był warty 1,5 mln zł, a teraz jest o 20 proc. droższy i prezes PiS wycenił ten element swojego majątku na 1,8 mln zł. Jarosław Kaczyński ma jednak prawo do jednej trzeciej nieruchomości. Więcej o majątku w 2022 roku prezesa PiS jest w linku poniżej: Ujawniono oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego. Oszczędności prezesa PiS mogą robić wrażenie