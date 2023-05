Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso? Jest decyzja Kościoła w tej sprawie

Boże Ciało wypada w tym roku 8 czerwca. Czy jednak w piątek po tym święcie można jeść mięso? Kard. Kazimierz Nycz już zdecydował w tej sprawie. Przekazał też katolikom, czego od nich oczekuje w związku z jego decyzją.

Procesja w Boże Ciało. Fot. Piotr Molecki/East News

Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso?

Na stronie Archidiecezji Warszawskiej opublikowano specjalny komunikat w tej sprawie. Arcybiskup Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz przekazał w nim iż, 9 czerwca, czyli dzień po Bożym Ciele katolicy mogą jeść mięso.

Wspomniany artykuł Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczy właśnie kwestii dyspensy.

Kard. Kazimierz Nycz poinformował wiernych także, że zachęca "aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego".

Jeśli chodzi o Archidiecezję Warszawską, to zapowiada ona też, że centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Warszawy po Mszy świętej, której o godz. 10:00 będzie przewodniczyć w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście kard. Kazimierz Nycz.

Orszak procesyjny przejdzie ul. Świętojańską, placem Zamkowym, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Królewską na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy liczyć się z utrudnieniami na czas przejścia tej procesji.

Jaka pogoda będzie w długi weekend na Boże Ciało?

Boże Ciało to jednak nie tylko uroczystość religijna. Dla znacznej części Polaków to po prostu kolejny długi weekend. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał wstępną prognozę pogody na długi weekend i Boże Ciało. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli cieszyć się dobrą, słoneczną aurą oraz wysokimi temperaturami. – Są duże szanse na to, że obecny typ aury się utrzyma, więc należy spodziewać się pogody wyżowej. Na tę chwilę prognozy wskazują, że centrum wyżu ulokowane będzie w rejonie północnej Europy, gdzieś nad Morzem Północnym, Beneluksem lub południową częścią Skandynawii – powiedział.

Nawet jeśli odnotujemy zachmurzenia, to będą one małe lub umiarkowane. Nie powinny zaburzać naszego wypoczynku. Nie należy spodziewać się także silnego wiatru. Powiewy również będą słabe lub umiarkowane.

– W ciągu dnia w całym kraju temperatura maksymalna będzie osiągać około 22-26 stopni Celsjusza, miejscami na zachodzie możliwe jest nawet 28 stopni – dodał Zdonek. Co więcej, ciepłe będą również noce. Po zmroku termometry mogą wykazać nawet do 10 stopni Celsjusza.