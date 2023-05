Nadciągają fale upałów! Jest prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend będzie wręcz idealna. TVN Meteo prognozuje słoneczną aurę, wysokie temperatury, delikatne powiewy wiatru i ciepłe noce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zaś, że przyjemny będzie również pierwszy tydzień czerwca.

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend. Nadciągają fale upałów! Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend

Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał wstępną prognozę pogody na długi weekend i Boże Ciało. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli cieszyć się dobrą, słoneczną aurą oraz wysokimi temperaturami.

– Są duże szanse na to, że obecny typ aury się utrzyma, więc należy spodziewać się pogody wyżowej. Na tę chwilę prognozy wskazują, że centrum wyżu ulokowane będzie w rejonie północnej Europy, gdzieś nad Morzem Północnym, Beneluksem lub południową częścią Skandynawii – powiedział.

Nawet jeśli odnotujemy zachmurzenia, to będą one małe lub umiarkowane. Nie powinny zaburzać naszego wypoczynku. Nie należy spodziewać się także silnego wiatru. Powiewy również będą słabe lub umiarkowane.

– W ciągu dnia w całym kraju temperatura maksymalna będzie osiągać około 22-26 stopni Celsjusza, miejscami na zachodzie możliwe jest nawet 28 stopni – dodał Zdonek. Co więcej, ciepłe będą również noce. Po zmroku termometry mogą wykazać nawet do 10 stopni Celsjusza.

Prognozy pogody na czerwiec zwiastują upały

Jak pisaliśmy w naTemat, wstępne prognozy na czerwiec wskazują, że upały nadejdą szybciej, niż się tego można by spodziewać. Już teraz możemy cieszyć się słoneczną aurą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał zaś, że w nadchodzącym miesiącu temperatury przekroczą normy z ostatnich 29 lat.

Ciepła pogoda będzie nam towarzyszyć także w pierwszym tygodniu czerwca. Od 1 do 4 dnia miesiąca możemy spodziewać się od 20 do 24 stopni Celsjusza, w zależności od konkretnego regionu.

IMGW wskazało jednak, że w nadchodzący piątek i niedzielę powinniśmy spodziewać się opadów w całym kraju.

Niestety, to, co dla nas jest dobre, nie zawsze jest dobre dla przyrody. Z zaprezentowanych 29 maja przez IMGW map wprost wynika, że rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Najgorsza sytuacja wystąpi właśnie dziś – we wtorek 30 maja i obejmie głównie północną Polskę, a także tereny od Gdańska po obszar Suwałk. Synoptycy ostrzegają zagrożenie jako "ekstremalnie wysokie".