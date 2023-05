Czy będą nowe odcinki "Klanu"? W ostatnim czasie spadły wyniki oglądalności

Oglądalność "Klanu" w ostatnim czasie spadła w związku z tym sporo jego fanów zastanawia się, czy mogą spodziewać się nowych odcinków serialu TVP. Anonimowy informator pracujący przy serialu zdradził, czego można się spodziewać.

Co się stanie z serialem "Klan"? Fot. kadr z serialu "Klan"

Czy będą nowe odcinki "Klanu"?

Ostatni sezon "Klanu" oglądało średnio 990 tys. widzów, czyli o 100 tys. mniej niż w podobnym okresie rok temu. Plotek zapytał anonimową osobę pracującą przy serialu, jaka jest przyszłość serialu TVP.

"Zmieniły się czasy. Każda produkcja, która jest długo na antenie, z roku na rok ma mniejszą oglądalność. Dziś w dobie streamingu seriale nie zbierają już przed telewizorem kilkumilionowej oglądalności. Prawie milion widzów dla produkcji, która nie jest wysokobudżetowa i jest na antenie TVP aż 26 lat, to bardzo dobry wynik (…) Nowe odcinki serialu zaplanowane są więc w TVP1 na ostatni tydzień sierpnia" – przekazało źródło programu.

Jak celnie zauważył Bartosz Godziński w naTemat, przez szmat czasu, w którym emitowany jest serial TVP, twórcy i scenarzyści nie uniknęli wpadek i absurdów, które szybko wyłapywali baczni widzowie.

Masę śmiechu dostarczyły sceny takie jak: screen pulpitu z błędem transferu, mycie rąk bez wody, nalewanie herbaty z pustego czajnika, CV z prawdziwym terrorystą, nokaut gałęzią czy pamiętna śmierć Ryśka.

Meteoryt w serialu TVP

To, co działo się w odcinkach "Klanu" pod koniec ubiegłego roku przeszło najśmielsze oczekiwania fanów. W 4072. i 4073. odcinkach serialu TVP w domu Chojnickich doszło do serii nietypowych zjawisk. Słynny dom Lubiczów na Sadybie pogrążył się w ciemności.

"W gabinecie Gustawa zjawia się Teresa. Wspomina coś o samotnej Wigiliii prosi Gustawa, żeby wpadł do niej chociaż na chwilę. Gustaw zasłania się zobowiązaniami, ale w końcu sam zaprasza ją na Wigilię do Anny. Rutka wraca wieczorem do domu. Przyznaje się Irminie, że był u jej rodziców. Zostaje na święta w Warszawie, ale na Sylwestra wyjeżdżają do Krynicy" – można było przeczytać w streszczeniu 4072. odcinka.

Karol i Dominika wspólnie ubierają choinki, jedną do pokoju Karola, drugą do pokoju Dominiki. W domu na Sadybie Jerzy i Elżbieta, po dniu przygotowań do świąt, kładą się spać. Nagle słyszą głośne uderzenie i gaśnie światło w całym domu" – dodano.

Ze streszczenia kolejnego odcinka dowiadujemy się, że Elżbieta, Jerzy z Jaśkiem i Dominiką spędzili noc po sąsiedzku u Krzysztofa i Lutki, bo dach i instalacja w ich domu uległy zniszczeniu.

"Wezwana straż pożarna zgasiła pożar i zabezpieczyła teren. Niestety, nikt tam teraz nie może wejść. Wszyscy się zastanawiają, co to mogło być. Krzysztof sugeruje, że z nieba spadła jakaś część od samolotu. Paweł proponuje, żeby Chojniccy przenieśli się do nich. Również Michał ma podobny pomysł. Elżbieta woli jednak na razie pomieszkać u Krzysztofa i Lutki. Stąd widać ich dom. Wigilia została przeniesiona do Pawła" – podano.

Potem Jerzy rozmawia z inspektorem. Nie ma dobrych wieści. Prędko nie wrócą do domu, bowiem to meteoryt zniszczył dom Lubiczów na Sadybie. Na kilka tygodni Elżbieta jest zmuszona wstrzymać działalność apteki "Pod Modrzewiem".