Skandal wokół nowego spotu PiS. Muzeum Auschwitz oburzone nagraniem

redakcja naTemat

J est ostra reakcja muzeum Auschwitz na najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. Partia próbuje nim zniechęcić do pójścia na marsz, który 4 lipca organizuje Donald Tusk i opozycja. Posługuje się przy tym jednak pamięcią ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Spot nie umknął uwadze przedstawicieli muzeum w Auschwitz, którzy zwrócili uwagę na jego skandaliczny wydźwięk i to, jak uderza on rykoszetem w ofiary zbrodni wojennej.