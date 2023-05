Będą ważne zmiany w małym ZUS-ie plus. Co zmieni się dla przedsiębiorców?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział wydłużenie małego ZUS-u. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, na jaki okres program zostanie wydłużony i od kiedy, to się stanie.

Ważne zmiany w Małym ZUS-ie Plus. Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Ważne zmiany w małym ZUS-ie plus

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas środowej konferencji prasowej mówił, że "istnieje bardzo spora grupa bardzo małych przedsiębiorców (...), którzy osiągają niezbyt duży przychód do 120 tysięcy złotych rocznie, a które są wyłączone z dotychczasowych programów dla małych przedsiębiorców przygotowanych wcześniej". – Dlatego chcieliśmy zaproponować im rozwiązanie mały ZUS (plus - red.) – poinformował minister.

I dalej tłumaczył: – Mały ZUS (plus - red.), który będzie zmniejszany proporcjonalnie do uzyskiwanego przychodu. Da to efekt zmniejszenia składki ZUS nawet o połowę. Z informacji przekazanych przez polityka wynika, że wejście tego rozwiązania jest zaplanowane na 1 sierpnia bieżącego roku.

Waldemar Buda przekazał również, że dla budżetu koszt wydłużenia małego ZUS-u plus może wynieść w 2023 roku 300 milionów złotych.

W konferencji wzięła też udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. –Zaproponowane zmiany dotyczą grupy przedsiębiorców o stosunkowo niskich dochodach, szczególnie wrażliwych na obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, w tym odczuwalne i dotkliwe skutki związane m.in. z wojną za naszą wschodnią granicą – wskazał Maląg.

Dalej mówiła, że z tej dodatkowej ulgi będzie mogło skorzystać około 300 tys. przedsiębiorstw. – To kolejne dobre rozwiązania dla najmniejszych firm, na których bardzo nam zależy. Małe przedsiębiorstwa są siłą polskiej gospodarki i należy o nie odpowiednio zadbać – przekonywała. Jak informowaliśmy w INNPoland mały ZUS plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Bonifikata nie obejmuje składki zdrowotnej, którą firmy muszą płacić w pełnej wysokości.

Czym jest mały ZUS plus?

Jak zgłosić się po mały ZUS plus? Na początku należy wyrejestrować się z ubezpieczeń. Następnym krokiem jest przedłożenie nowego formularza do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych ze specjalnym kodem, który zaczyna się od ciągu cyfr 0590 lub 0592 (dla małego ZUS-u plus).

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w zeszłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą ponownie zgłaszać się po mały ZUS plus.

Wysokość składek zależy do tego, ile dany przedsiębiorca zarobi w konkretnym miesiącu. Jednak kwota nie może być niższa niż 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia. Z założeń Ministerstwa Finansów wynika, że będzie to 6935 zł, co przełoży się na wzrost składek ZUS.

I tak składka emerytalna wzrośnie z 693,58 zł do 812,23 zł, a rentowa – z 284,26 zł do 332,88 zł. Z kolei dobrowolna składka chorobowa zostanie podwyższona z 87,05 zł do 101,94 zł, a wypadkowa – z 59,34 zł do 69,49 zł. Na Fundusz Pracy trzeba będzie płacić 101,94 zł (do tej pory 87,05 zł).