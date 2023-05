Autor nagrań ze spotu PiS zabrał głos. Ujęcia wykorzystano bez jego zgody

redakcja naTemat

P rawo i Sprawiedliwość opublikowało spot, na którym próbuje zniechęcić do wzięcia udziału w marszu organizowanym przez Donalda Tuska i opozycję. Oprócz tego, że do celów politycznych wykorzystano pamięć ofiar obozu w Auschwitz, co zostało ostro skrytykowane przez władze muzeum w Oświęcimiu, użyto także nielegalnie nagrania z Oświęcimia. Jego autor dowiedział się o sprawie i zabrał głos.