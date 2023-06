Meteorlogiczne lato powitamy przymrozkami. Czeka nas załamanie pogody

Wraz z nadejściem lata czeka nas chwilowa, ale drastyczna zmiana aury. Co prawda w ciągu dnia będzie w miarę ciepło, jednak nocami czekają nas znaczące spadki temperatury, a nawet przymrozki. Te mogą wystąpić szczególnie w obszarach górskich i na szczęście nie potrwają zbyt długo.

Przymrozki w czerwcu. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach Fot. WX Charts

Jak wynika z prognoz synoptyków dla Onetu, nad Polskę mają nadejść cyklony znad Rosji. Taka sytuacja doprowadzi do spadków temperatury, szczególnie w nocy.

To, czego możemy się więc spodziewać w pogodzie, to nawet przymrozki. W większości obszarów Polski słupki rtęci co prawda raczej nie spadną poniżej 5 st. C., ale miejscami będziemy mogli zobaczyć na termometrach temperatury poniżej zera. Takie odczyty prognozowane są na szczęście jedynie punktowo, szczególnie dla obszarów górskich. Ale nie tylko.

Jaka pogoda czeka nas w weekend 2-4 czerwca? Może być naprawdę zimno!

Zimniej zrobi się już od piątku. Najpierw chłodne powietrze nadejdzie w okolice Suwalszczyzny, skąd będzie kierowało się nad morze. Temperatury raczej nie przekroczą 12-15 st. C. Im bliżej południa, tym cieplej, bo nawet do ok. 22 st. C. W sobotę temperatury jednak nadal będą spadać.

Synoptycy prognozują, że 3 czerwca najcieplej będzie na obszarze zachodnim, gdzie na termometrach pojawi się nawet do ok. 20-21 st. C. W pozostałych częściach kraju maksymalnie od 16 do 19 st. C. Mowa jednak o temperaturze w ciągu dnia.

Kiery dokładnie i gdzie wystąpi mróz?

Prawdziwie niskie temperatury i przymrozki są prognozowane nocami. Spadków temperatury możemy się spodziewać z 2/3 i 3/4 czerwca. Najzimniej będzie na wschodzie kraju i to nad ranem, bo temperatury raczej nie przekroczą wartości 6 st. C. Bezpośrednio nad ziemią możemy notować odczyt w okolicach 0 st. C.

Jeszcze zimniej będzie w górach i na północy kraju, gdzie przy gruncie temperatura może spaść nawet do -3 st. C.

Dobra wiadomość jest taka, że w weekend ma być słonecznie, więc temperatura odczuwalna w ciągu dnia może być wyższa, niż w rzeczywistości. To nie pomoże jednak sytuacji hydrologicznej w Polsce. Ta, jak prognozuje IMGW, jest w kraju coraz gorsza. Zbliżamy się bowiem do zagrożenia suszą.

Niskie temperatury niebezpieczne w górach

Spadki temperatur są szczególnie niebezpieczne w górach. Turyści zapominają, że wysoko na szlakach mogą cały czas występować oblodzenia, a to prowadzi do wypadków.

Jak pisaliśmy w naTemat, w słowackich Tatrach doszło ostatnio do śmiertelnego wypadku. Matka, która z trójką małych dzieci spacerowała po górach, prawdopodobnie pośliznęła się i spadła w przepaść.

Ratownicy apelują o ostrożność i proszą, by turyści brali pod uwagę, że na szlakach może być ślisko. W takich okolicznościach nie jest trudno o wypadek, również taki, który może skończyć się tragedią.