Komentarz internauty zdenerwował Macieja Stuhra. "Zgłaszam na policję"

Maciej Stuhr jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na Facebooku czasem odnosi się spraw prywatnych, ale dzieli się także swoimi spostrzeżeniami na temat polityki czy innych wydarzeń. Pod ostatnim wpisem aktor spiął się z jednym z internautów. Wszystko przez to, że mężczyzna zapytał go, gdzie ma dom.

Maciej Stuhr ostro reaguje na komentarz internauty. "Zgłaszam na policję" Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Maciej Stuhr to ceniony aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, felietonista, wykładowca akademicki, który niezmiennie chętnie udziela się w sieci. Uwagę artysty w ostatnim czasie przykuły wieści o zagranicznych aktorach. O co dokładnie chodzi?

Otóż zdobywca Oscara za film "Zapach kobiety" oraz czterech Złotych Globów, Al Pacino w wieku 83 lat po raz czwarty zostanie ojcem. Dla jego dziewczyny Noor Alfallah, która ma 29 lat, to będzie pierwsze dziecko. Kobieta ma urodzić już niebawem. Przypomnijmy, że ojcem niedawno został również kolega z planów filmowych Pacino, a także jego wieloletni przyjaciel, czyli 79-letni Robert De Niro. Stuhr postanowił w swoim stylu skomentować późne tacierzyństwo gwiazdorów, odnosząc to do "hipotetycznej", własnej przyszłości.

Przypomnijmy, że Stuhr i jego żona Katarzyna wraz dziećmi tworzą patchworkową rodzinę. Owocem ich miłości jest syn Tadeusz. Poza tym aktor wychowuje jeszcze pełnoletnią już córkę Matyldę, a jego ukochana, która jest znaną dietetyczką, ma syna Stanisława z poprzedniego związku.

"Skrupulatnie obliczyłem, że gdybym miał dokonać takiego wyczynu z hipotetyczną kolejną żoną, to moi ewentualni teściowie się być może jeszcze nie znają…" – stwierdził na Facebooku w żartobliwym tonie.

Niektórych fanów mocno to rozbawiło. "Polak potrafi. Dasz radę I to nieocenione 800+. Tylko robić"; "A Twoja hipotetyczna, kolejna żona może jeszcze być w planach"; "Świetne" – reagowali.

Jeden z internautów zostawił dość niepokojący komentarz. "Gdzie masz dom w Skawie Stary Dziadu? Odwiedził bym (red. pisownia oryginalna)" – napisał mężczyzna.

Stuhrowi ewidentnie nie spodobała się ta zaczepka. Odpowiedział stanowczo, zwracając uwagę na ortografię, ale przede wszystkim na aluzję "odwiedzin". "Dziękuję za 'Stary Dziadu' z dużej litery. Ale już "odwiedziłbym"…? Ja bym pisał razem. Tak czy inaczej, zgłaszam na policję. Pozdrawiam" – odpisał aktor, nie patyczkując się z mężczyzną.

Co ciekawe, mężczyzna starał się potem tłumaczyć, że w jego słowach nie było złych intencji. Zapewnił, że chciał tylko zobaczyć rodzinny dom syna Jerzego Stuhra. "Po prostu byłem ciekaw, gdzie jest jego rodzinny dom w Skawie. Maciek, wybacz. Skawa po drodze" – przeprosił.

Ciekawski internauta wskazał też, że najbliższy komisariat policji znajduje się przy ul. Jedynaka w Wieliczce. Niektórzy zaś zwrócili uwagę aktorowi, że on sam popełnił błąd językowy, odpowiadając wścibskiemu fanowi. Otóż zgodnie z tradycją piszemy wielką (dużą, małą) literą, nie z wielkiej (dużej, małej) litery. Konstrukcja z przyimkiem to składniowy rusycyzm, który mimo znacznego rozpowszechnienia wciąż budzi opory wielu osób.