"Filmik zdjęty z netu". Makłowicz o finale afery z wykorzystaniem jego wizerunku

Głos Roberta Makłowicza został jakiś czas temu bezprawnie wykorzystany przez producenta jednego z napojów energetycznych. Tymczasem krytyk kulinarny ujawnił, jak zakończyła się ta sprawa. Okazuje się, że doszło do ugody. – Firma zgodziła się przekazać naprawdę pokaźną kwotę na rzecz fundacji, która pomaga psychologicznie dzieciom i młodzieży – poinformował.

Makłowicz wygrał sprawę z producentem energetyków. fot. Nur Photo/East News

Robert Makłowicz niedawno przekazał na swoim instagramowym koncie, że padł ofiarą kradzieży wizerunku. Dowiedzieliśmy się wówczas, że producent napojów energetycznych wykorzystał do reklamy jego głos, o czym sam zainteresowany nie wiedział.

– Oświadczam, że nie mam z tym nic wspólnego, że wykorzystano moje zdania i mój głos bez mojej wiedzy. Jest to tym bardziej przykre, że zrobiono to w kontekście produktu, którego nie używam i raczej nie polecałbym go dla dzieci i młodzieży. To ważne – podkreślił.

Makłowicz o aferze z energetykami

Teraz na profilu Makłowicza pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Udało się wypracować ugodę. Krytyk zaznaczył, że firma w ramach zadośćuczynienia zgodziła się wesprzeć jedną z fundacji, którą on sam wybrał.

Otóż rzeczony filmik został zdjęty z netu, a firma produkująca owe napoje zgodziła się przekazać naprawdę pokaźną kwotę na rzecz fundacji, która pomaga psychologicznie dzieciom i młodzieży. Robert Makłowicz Instagram

Te wieści ucieszyły internautów. "Czyli coś dobrego wynikło z tego zamieszania!"; "Brawo, panie Robercie!"; "I tak się załatwia sprawy!"; "No i teraz pana głos się przyczynił do czegoś wspaniałego! Ponownie!"; "Szkoda, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce, ale wspaniale, że dzieci na tym skorzystają" – czytamy w komentarzach.

To nie pierwszy raz, gdy wykorzystano wizerunek Makłowicza

Robert Makłowicz to niekwestionowana ikona polskiego świata kulinariów. Zaskarbił sobie rzeszę sympatyków, prowadząc od ponad dwóch dekad programy o gotowaniu. Przed laty w Telewizji Polskiej, a teraz na swoim kanale na YouTubie, dzieli się z widzami ciekawymi przepisami na rozmaite dania.

Może też pochwalić się szeroką wiedzą historyczną, prezentowaną podczas kolejnych odcinków. Fani kochają go także za barwny język, którym się posługuje.

Makłowicz jest więc często bohaterem memów i powszechnie dostępnej twórczości internetowej, gdzie cytowane są jego zabawne wypowiedzi.

Niestety sprawa z reklamą energetyków nie była jedyna. W 2022 roku po sieci krążyła grafika z rzekomym cytatem Makłowicza: "Wielokrotnie mówiłem państwu, jak ważne jest odpowiednie umycie składników przed rozpoczęciem przyrządzania. Niestety, są brudy, których nie da się zmyć. Ja, na przykład, urodziłem się niestety Polakiem - tego brudu nie zmyłaby nawet ciepła woda". Postanowiła to wyjaśnić redakcja Konkret24 (TVN24). Skontaktowano się z samym Makłowiczem, który w nawiązaniu do tej sytuacji zapewnił: – To jest fałszywka oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem.

Krytyk kulinarny dodał, że te słowa nie pasują nawet do jego charakterystycznego stylu wypowiedzi. Ponadto, gdyby znał autora szkalującego jego wizerunek mema, natychmiast oddałby sprawę do sądu.