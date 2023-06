Jest zwrot w sprawie Szymona Marciniaka! UEFA podjęła oficjalną decyzję

Szymon Marciniak pozostanie arbitrem finału – ogłosiła w piątek UEFA. Za pozostawieniem Polaka opowiedziało się stowarzyszenie "Nigdy więcej", które w czwartek informowało o tym, że Polak uczestniczył w imprezie zorganizowanej przez Sławomira Mentzena.

Szymon Marciniak poprowadzi finałowy mecz Ligi Mistrzów Fot. Cover Images/East News

Jest decyzja UEFA ws. Marciniaka

"Na podstawie otrzymanych informacji UEFA potwierdza, że pan Marciniak będzie pełnił swoją rolę sędziego podczas finału Ligi Mistrzów UEFA 2023" – napisano w opublikowanym w piątek po południu oświadczeniu.

UEFA podkreśliła, że dokładnie zbadała zarzuty dotyczące udziału Szymona Marciniaka w wydarzeniu zorganizowanym w Katowicach 29 maja 2023 roku. Chodzi tutaj o udział w konferencji Everest, którą organizował i promował Sławomir Mentzen, prominentny polityk skrajnie prawicowej Konfederacji.

W 2019 roku Mentzen przy prezentacji swojego programu politycznego oznajmił: "Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej". Później tłumaczył się, że to słowa wyrwane z kontekstu. Prawicowy polityk kpił również z ruchu Black Lives Matter, reklamując swoje piwo "White IPA Matters" – wszystko to wyliczało w piśmie do UEFA stowarzyszenie "Nigdy więcej", zajmujące się walką z rasizmem.

"Zarzuty te traktowane są przez UEFA i całe środowisko piłkarskie z najwyższą powagą, ponieważ jednoznacznie odrzucamy wartości promowane przez grupę związaną z tą konferencją. Wczoraj zobowiązaliśmy się do zebrania wszystkich istotnych informacji i zażądaliśmy pilnych wyjaśnień w tej sprawie" – czytamy w oświadczeniu UEFA.

Decyzję swoją europejska organizacja podjęła po tym, jak otrzymała od Marciniaka szczegółowe wyjaśnienia i przeprosiny. UEFA skontaktowała się również ze stowarzyszeniem "Nigdy więcej", które przedstawiciele zaapelowali o pozostawienie Marciniaka w roli sędziego nadchodzącego finału Ligi Mistrzów UEFA, "stanowczo twierdząc, że usunięcie go osłabiłoby promocję antydyskryminacji".

Skandal z Marciniakiem. Polski sędzia przeprasza

UEFA zamieściła również obszerne wyjaśnienia, które otrzymała od polskiego arbitra. "Mam nadzieję, że to oświadczenie dotrze do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób, które słusznie zostały zaniepokojone i rozczarowane moim udziałem w imprezie Everest zorganizowanej w Katowicach w dniu 29 maja 2023 r. Pragnę serdecznie przeprosić za moje zaangażowanie i wszelkie cierpienie lub krzywdę, jaką mogło to spowodować" – pisze Szymon Marciniak.

W dalszej części oświadczenia najlepszy polski arbiter stanowczo odcina się od Sławomira Mentzena i Konfederacji. "Zostałem poważnie wprowadzony w błąd i byłem całkowicie nieświadomy prawdziwej natury oraz powiązań wydarzenia, o którym mowa. Nie wiedziałem, że jest to związane z polskim ruchem skrajnie prawicowym. Gdybym był tego świadomy, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie" – podkreśla.

Marciniak dodaje, że wartości promowane przez Mentzena i jego ruch polityczny "są całkowicie sprzeczne z jego osobistymi przekonaniami i zasadami, których stara się przestrzegać w życiu". "Mam głębokie wyrzuty sumienia w związku ze stworzeniem wrażenia, że mogłem im zaprzeczyć moim udziałem (w wydarzeniu – red.)" – dodaje.

"Ponadto całym sercem potępiam wszelkie formy nienawiści, dyskryminacji lub nietolerancji, ponieważ nie ma na nie miejsca w sporcie ani w społeczeństwie jako całości" – dodaje Szymon Marciniak.

Marciniak w najważniejszych meczach

W ostatnich miesiącach polski arbiter cieszył się doskonałą passą. W kilka miesięcy Marciniak osiągnął sędziowski szczyt – w grudniu 2022 poprowadził finał mistrzostw świata Argentyna – Francja (3:3 i karne 2:4). Polski sędzia poprowadził to spotkanie w świetnym stylu.

W obecnej edycji Ligi Mistrzów Szymon Marciniak był głównym arbitrem w siedmiu spotkaniach – sędziował w meczach na każdym etapie rozgrywek. Polak prowadził m.in. półfinałowe spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt czy mecz SSC Napoli z AC Milan w ćwierćfinale.

W ubiegłym tygodniu oficjalnie potwierdzono, że Marciniak będzie sędzią głównym w finale Ligi Mistrzów sezonu 2022/2023.

