"Taka mała operacja zastraszania". CBA przyszło do kancelarii Giertycha

redakcja naTemat

M ec. Roman Giertych poinformował, że agenci CBA pytali o niego w biurze. Z relacji jego pracowników wynika, że "wygląda na to, że trójka agentów chciała go zatrzymać". Adwokat wiąże to z planowanym Wielkim Marszem 4 czerwca. Opisał to szczegółowo w serii wpisów na Twitterze.