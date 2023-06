Polak potrafi! Oto hasła i transparenty na marszu 4 czerwca [GALERIA]

Nieodzownym elementem manifestacji są transparenty. Uczestnicy mogą się tu popisać kreatywnością i tak było również tym razem, podczas opozycyjnego marszu 4 czerwca zwołanego przez Donalda Tuska. Poniżej pokazujemy najlepsze z nich!

Uczestnicy marszu 4 czerwca mieli przy sobie zarówno flagi, jak i transparenty. Fot. Tomasz Golonko / naTemat

Hasła i transparenty na marszu 4 czerwca [GALERIA]

Oryginalne transparenty można było zobaczyć już w metrze, gdzie nasz reporter natknął się na napis "Żulczyk, miałeś rację" – nawiązujący, rzecz jasna, do polskiego pisarza oskarżonego swego czasu o zniesławienie prezydenta Andrzeja Dudy.

Inni uczestnicy marszu również mieli do przekazania prezydentowi swoje apele. Tutaj: "Duda oddaj dyploma".

"Zamienię Dudę na prezydenta" – deklarował inny uczestnik marszu 4 czerwca.

Osobne przekazy kierowano do innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby do jej prezesa: "Kaczyński pójdziesz siedzieć! Twoje miejsce jest za kratami razem z twoimi kolesiami!".

"Jarek, jesteś bambikiem!" – informowali z kolei prezesa PiS młodsi uczestnicy marszu.

Do wypowiedzi Donalda Tuska o "bambiku" Morawieckim nawiązywali również inni maszerujący: "Pinokio Bambik w polskim Rządzie mieszka, dłuuugi ma nosek ten nasz Koleżka".

"Wrocław przeprasza za Morawieckiego" – oznajmiał inny uczestnik marszu.

Z jednej strony widzieliśmy poważne deklaracje "NARÓD to MY", a z drugiej zupełnie inne w tonie wierszyki "Lepiej w mity greckie wierzyć niż PiS-owi los powierzyć".

"Tak Unia i demokracja! Przenigdy pisorusyfikacja" – głoszono również na ulicach stolicy.

Krakowskim Przedmieściem niesiono również transparent wskazujący "ruską agenturę" w rozumieniu jego autorów.

Nie zabrakło również do nawiązań do Strajku Kobiet oraz stosunku partii rządzącej do kobiet: "Dlaczego walisz w szyję? By zapomnieć. O czym zapomnieć? O tym, że zabrali mi prawa!".

Zaś nieco na nieco niższym poziomie ulicami Warszawy przejechała taczka ze zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego i napisem "Koniec złodziei! WYPiS 2023".