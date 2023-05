Tak Tusk zadrwił z Morawieckiego. Wyjaśniamy, o co chodzi z bambikiem

– Mateusz, ale z Ciebie bambik – tak Donald Tusk zwrócił się do Mateusza Morawieckiego. Nagranie z przemówienia zaczyna obiegać sieć i wywoływać skrajne reakcje. Ale co właściwie oznacza słowo "bambik". Szef Platformy Obywatelskiej puścił oko do najmłodszych wyborców.

O co chodzi "bambikiem"? Tak Tusk nazwał Morawieckiego

W czwartek po południu Donald Tusk zorganizował spotkanie z wyborcami w Słupsku. Szef Platformy Obywatelskiej wyśmiał poranną konferencję Mateusza Morawieckiego w jednej z małopolskich wsi. Prawo i Sprawiedliwość otworzyło bowiem most, który jest otwarty od grudnia 2022 roku.

– Premier Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. Żeby otworzyć otwarty most, postanowił go zamknąć – powiedział, po czym dodał: – Mateusz, ale z Ciebie bambik.

Na te słowa sala zareagowała śmiechem, jednak w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, w której nie brakuje pytań o znaczenie słowa "bambik".

Co oznacza bambik? To słowo stworzyli gracze Fortnite'a

Żeby wyjaśnić, o co chodzi ze słowem "bambik", trzeba wyjaśnić, czym jest gra Fortnite. Od 2017 roku serca młodych graczy podbija koncepcja wieloosobowej rozgrywki, polegającej na walce o przetrwanie.

Grupa użytkowników jest umieszczana na rozległej mapie. Wygrywa ten, kto nie da się zabić. Brzmi prosto, jednak sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Fortnite cały czas zawężą mapę, zmuszając graczy do interakcji.

Rozgrywka umożliwia różne strategie. Od unikania przeciwników, po otwarte starcia. Konieczne jest szukanie broni i surowców, by móc skutecznie walczyć o zwycięstwo i budować najróżniejsze struktury.

Fortnite umożliwia także zdobywanie różnych strojów oraz postaci, by odróżnić się od innych graczy. Podstawowe awatary są określane przez społeczność mianem "bambik". To również "bambiki" są najprostszymi do pokonania przeciwnikami. Inspiracją najprawdopodobniej był młody jelonek Bambi z filmu Disneya.

To słowo prędko poszerzyło swoje znaczenie. Zaczęto tak bowiem określać osoby niedoświadczone, które dopiero stawiają pierwsze kroki w grze. Chwilę później zaczęto tak nazywać także graczy Fortnite'a o młodym wieku.

W końcu pokolenie Z przeniosło zwrot do mediów społecznościowych, określając tym mianem osoby słabe, nieradzące sobie, czy też nieumiejętnie radzące sobie z problemami. W ten oto sposób Donald Tusk puścił oko do młodego pokolenia.

"Bambiki" są także bohaterami specjalnej piosenki. Wiele młodych osób wykorzystywało utwór do nagrań na TikToku, tworząc osobny trend.

Oni nie zrozumieli, co oznacza słowo bambik

Na nieznajomości definicji słowa bambik przejechał się między innymi Cezary Gmyz. Pracownik TVP uznał, że to zdrobnienie od słowa "mu***nek Bambo".

"Gdyby Tusk w Niemczech użył rasistowskiego określenia typu bambik wobec jakiegokolwiek innego polityka byłby politycznie martwy, bo media, bez względu na poglądy, rozszarpałyby go na strzępy" – napisał na Twitterze, po czym dodał: "Bambik to zdrobnienie od Bambo. Powiedziałabyś o jakimś polityku, że to bambo?"

Niewiedzą wykazał się również Rafał Ziemkiewicz. "Bambik? Dopiero co to samo towarzystwo dowodziło, że 'Mu***nek Bambo' to straszliwy rasizm. A za używanie pojęcia 'bambizm' (w sensie: naiwny ekologizm, od imienia jelonka z kreskówki, z której 'zieloni' czerpią wiedzę o przyrodzie) GW wieszała na mnie wuje. Ciężko nadążyć" – stwierdził.