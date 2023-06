Świat mówi o marszu 4 czerwca. Media podkreślają jedną rzecz

Przez Warszawę przeszedł Wielki Marsz Donalda Tuska i opozycji. Jednak nie tylko media w Polsce relacjonują tę niezwykle tłumną demonstrację. Pochód polskiej opozycji został zauważony m.in. w Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu. Także znane agencje prasowe przygotowały z niego relacje.

Wielki Marsz jest opisywany w zagranicznych mediach. Fot. Wojciech Olkusnik/East News/Sky News

Media na świecie o Wielkim Marszu w Warszawie

"W Warszawie odbywają się demonstracje przeciwko 'antydemokratycznemu' prawu" – informuje brytyjska telewizja informacyjna Sky News. W Wielkiej Brytanii pisze o Polsce jeszcze m.in. The Independent.

"Tysiące są w Warszawie na antyrządowych demonstracjach, wydarzenie spotęgowane przez PiS-owskie 'prawo przeciwko rosyjskim wpływom', które dodatkowo osłabiłoby demokrację w kraju poprzez atakowanie opozycji przed wyborami" – dodała dziennikarka Amanda Coakley.

Demonstrację w Warszawie zauważają też media w Izraelu, gdzie ostatnio odbywają się regularnie manifestacje przeciw antydemokratycznym zapędom władzy w tym kraju.

"Demonstracja może być największa od końca komunizmu. Opozycja twierdzi, że ustawa ustanawiająca komisję w sprawie rosyjskich wpływów zostanie wykorzystana do wykluczenia ich ze sceny politycznej" – czytamy w tekście Times of Israel.

Jest to artykuł na podstawie depeszy renomowanej agencji prasowej Associated Press, której tekst o marszu 4 czerwca jest powielany także przez inne media, w tym te w USA jak na przykład portal U.S. News. Relację przygotowała też agencja Agence France-Presse.

Dodajmy jeszcze, że w międzyczasie stołeczny ratusz przekazał wstępne dane o frekwencji w zgromadzeniu. Marsz 4 czerwca to aż 500 tysięcy uczestników.