Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Joanna Łapińska została dyrektorką festiwalu filmowego w Gdyni

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że powołało Joannę Łapińską na dyrektorkę artystyczną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku.

Joanna Łapińska została pierwszą dyrektorką Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fot. Piotr Zając/ Reporter

Pierwsza dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Na stanowisko dyrektorki artystycznej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Joannę Łapińską powołał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Przed nią to stanowisko w ostatnich latach pełnił Tomasz Kolankiewicz (filmoznawca były redaktor programowy w redakcji filmowej TVP Kultura), a wcześniej m.in. Michał Oleszczyk (wykładowca akademicki, krytyk filmowy i autor podcastu "SpoilerMaster") oraz Michał Chaciński (krytyk i producent filmowy).

Łapińska od lat działa w szeroko rozumianym środowisku filmowym. W latach 2002-2016 była członkinią Zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, głównego organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty oraz była jego dyrektorką artystyczną. W 2016 zasiadała na stanowisku dyrektorki programowej Festiwalu Transatlantyk.

Nowa dyrektorka festiwalu w Gdyni ma na swoim koncie również współpracę z innymi festiwalami filmowymi, na który występowała w roli jurorki, uczestniczki paneli lub prowadzącej warsztaty. Łapińska jest także członkinią Europejskiej Akademii Filmowej oraz byłą ekspertka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego oraz Łódzkiej Komisji Filmowej.

Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się 18-23 września.

