Maciej Stuhr po mistrzowsku rozprawił się z TVP Info. Wspomniał o Idze Świątek

Maciej Stuhr otwarcie mówi o swoich poglądach. Aktor – delikatnie mówiąc – nie jest zwolennikiem partii rządzącej i kontrolowanej przez nią Telewizji Polskiej. Po marszu, który w niedzielę 4 czerwca przeszedł ulicami Warszawy, włączył TVP Info. Swoimi przemyśleniami o publicznym nadawcy podzielił się w social mediach.

Maciej Stuhr zakpił z TVP. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Maciej Stuhr bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Zgromadził wokół siebie liczne grono fanów, które podziwia jego pracę na planach, ale również jego wypowiedzi w kwestiach społecznych i politycznych.

47-latek już wiele razy dał do zrozumienia, że nie popiera Zjednoczonej Prawicy i jest oburzony treściami, które niekiedy pokazuje TVP.

Przypomnijmy, że w niedzielę w Warszawie wiele się działo. Odbył się "Marsz Wolności" zainicjowany przez Donalda Tuska. Było naprawdę tłoczno. Z danych podawanych przez różne media wynika, że około pół miliona osób apelowało o utrzymanie demokracji w kraju i sprzeciwiało się działaniom PiS.

W tym gronie nie zabrakło znanych osobistości. Ulicami stolicy przeszły takie gwiazdy jak: Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną, Magda Mołek, której także towarzyszył partner i synowie.

Skrajne emocje wywołały relacje TVP z wydarzenia. Głosy oburzenia pojawiły się wokół narracji, którą zastosowała Telewizja Polska. Początkowo unikała tematu jak ognia. A kiedy już wspomniano o marszu, przedstawiono go jako "porażkę opozycji" czy "marsz nienawiści".

Uwadze widzów nie umknęła też prowokacja, którą zastosowali przedstawiciele publicznego nadawcy. Okazało się, że dziennikarz z TVP, rozmawiający z maszerującymi, ściągnął z mikrofonu kostkę z logiem stacji.

Przez to jego rozmówcy mogli nie wiedzieć, z kim rozmawiają. Potem na wizji puszczono zbitkę najostrzejszych wypowiedzi.

Stuhr o narracji TVP ws. marszu Tuska

Te zagrania Telewizji Polskiej w ironiczny sposób skomentował Maciej Stuhr.

"Popatrzyłem trochę na TVP Info. Podoba mi się ten styl, odwaga i kultura. To zaraża. Zaczynam myśleć tak, jak oni" - napisał w poście na Facebooku.

W dalszej części dodał: "Teraz przełączyłem na Eurosport i widzę, że Iga ewidentnie uprawia tenis nienawiści". Przypomnijmy, że polska tenisistka miażdży konkurencję w turnieju Roland Garros w Paryżu.

Przypomnijmy: kiedy Jacek Kurski żegnał się ze stołkiem prezesa TVP, Maciej Stuhr dodał w mediach społecznościowych dobitny wpis o jego działaniach i telewizji publicznej: "Zamienił Pan adres Woronicza 17 w miejsce wstydu i hańby, choć raczej… beki, żenady i globalnego pośmiewiska… Dołożył Pan cegiełkę… nie, nie cegiełkę, tylko żelbetonowy blok do nagrobka polskiej – pardon – narodowej kultury. To, co serwujecie widzom na antenach, to archaiczna telewizja Trzeciego Świata" – stwierdził. Kiedy Kurski był szefem, nieraz traktowano aktora bez szacunku, chociażby tak jak wtedy, kiedy nie otrzymał zaproszenia na rozdanie Wiktorów (mimo tego, że był nominowany w kategorii "Aktor roku").

Artysta już w 2019 roku z ogromną niechęcią podchodził do treści prezentowanych przez TVP. Otwarcie bojkotował stację. "Nie oglądam. Nie występuję" – mogliśmy przeczytać w jednym z jego wpisów.