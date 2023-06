Behemoth zagra w Boże Ciało w Stoczni Gdańskiej. Środowiska katolickie chcą odwołania imprezy

W Stoczni Gdańskiej odbędzie się Mystic Festival, czyli święto wszystkich fanów muzyki metalowej. Impreza odbędzie się w dniach 7-10 czerwca, czyli między innymi w Boże Ciało. Środowiska katolickie domagają się odwołania Mystic Festival, między innymi dlatego, że w Boże Ciało zagra grupa Behemoth z Nergalem na czele. Wystosowano nawet specjalne pismo do organizatora.

Behemoth zagra w Stoczni Gdańskiej. Fot. TRICOLORS/East News

Mystic Festival w Stoczni Gdańskiej, katolicy chcą odwołania koncertów

Mystic Festival to impreza, która na swojej scenie gości zespoły grające muzykę Heavy Metal. W tym roku w cyklu koncertów wezmą udział takie zespoły jak szwedzki Ghost czy amerykański Danzig. Na festiwalu w Stoczni Gdańskiej zagra również polski Behemoth ze swoim frontmenem Adamem "Nergalem" Darskim, i to właśnie ten zespół zdaje się wzbudzać największe kontrowersje, zwłaszcza dlatego, że wystąpi w Boże Ciało.

Organizacja religijna o nazwie "Polska katolicka, nie laicka" pod żadnym pozorem nie zamierza pozwolić, aby impreza się odbyła. Ich zdaniem jest to "festiwal szatana" a grupy muzyczne na nim występujące "gloryfikują obrzydliwość i świętokradztwo".

Ponadto w oświadczeniu "Polski katolickiej, nie laickiej" czytamy, że "Podczas gdy miliony katolików w Polsce będą oddawać cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych, w Stoczni Gdańskiej zamierzają bluźnić Bogu, wychwalać bunt Lucyfera, sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne".

Co ciekawe, katolicka organizacja założyła nawet internetową petycję, pod którą może podpisać się każdy, kto nie chce, aby Mystic Festival się odbył.

"W dniach 7-10 czerwca br. na terenie Stoczni Gdańskiej ma się odbyć pełen bluźnierczych zespołów Mystic Festival. Co najbardziej oburzające, to właśnie w Boże Ciało (8 czerwca) ma zagrać satanistyczny Behemoth, gloryfikujący obrzydliwość i świętokradztwo Ghost oraz naśmiewający się z konsekracji zespół Hostia. Organizacja Mystic Festival wpisuje się w wielką akcję dywersji ideologicznej, która prowadzona jest w Polsce od 1989 roku. Jej celem jest zniszczenie religijnych i moralnych podstaw państwa i narodu polskiego, a zwłaszcza polskiej młodzieży" – grzmi "Polska katolicka, nie laicka" w komunikacie dołączonym do petycji.

Behemot zagra koncert w Stoczni Gdańskiej w Boże Ciało, stanowczy sprzeciw katolików

Podobnego zdania jest Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. I podobnie jak katolickich radykałów, jego również najbardziej razi występ Behemota w Boże Ciało.

– Same nazwy tych zespołów obnażają prawdę o tym, jakie treści te zespoły chcą przekazać, z czym wystąpią. Zaplanowany został występ m.in. zespołu Behemoth, którego lider "Nergal" jest osobą ciągle szydzącą z chrześcijaństwa, dopuszczającą się prowokacji. Organizator bierze na siebie moralną odpowiedzialność za to wszystko, co tam się wydarzy – powiedział "Naszemu Dziennikowi" Artur Dąbrowski. Akcja Katolicka również nie zamierza odpuścić w walce z Mystic Festival. Grupa wraz ze swoim prezesem zamierza interweniować bezpośrednio u organizatora imprezy, czyli Grupy Żywiec. Wielki sprzeciw przeciwko festiwalowi wyraziła także Anna Kołakowska, była radna Gdańska z ramienia PiS. Działaczka stwierdziła, że "Gdańsk jest miastem zdemoralizowanym". Co ciekawe, nieco ponad 4 lata temu Kołakowska wywołała niemałą burzę w opinii publicznej, gdy w niewybrednych słowach odniosła się do Agnieszki Pomaski. "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" powiedziała wówczas pod adresem posłanki PO Anna Kołakowska.