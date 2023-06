Brutalny napad na polskich turystów. Na nagraniu widać napastników z nożem

Polska para na wakacjach przeżyła prawdziwy horror. Zaatakowało ich dwóch napastników uzbrojonych w nóż. Twarz jednego z nich udało się nagrać, bo stało się to w momencie, gdy para kręciła filmik z wakacji. Wszystko wydarzyło się w Kolumbii. Za pomoc w uchwyceniu sprawców burmistrz określił nagrodę w wysokości 10 milionów peso.

Napad z nożem na polskich turystów. Wszystko nagrali Fot. screen Twitter @AlertaMudial

Napad na polskich turystów – napastnik miał nóż

Na nagraniu widać Polaków na wakacjach w Kolumbii. Para jest właśnie w trakcie schodzenia ze wzgórza El Volador w mieście Medellin. Kobieta i mężczyzna są uśmiechnięci i relacjonują swoją podróż, ponieważ filmik mieli później opublikować w internecie. Za nimi idzie dwóch mężczyzn.

Ci w pewnym momencie rozpoczynają atak. Wizerunek jednego z mężczyzn zostaje zapisany na nagraniu. Nagle film się kończy. Resztę wiemy z relacji pary, której udało się dotrzeć w bezpieczne miejsce. Według relacji turysty z filmiku, napastnicy uderzyli go nożem w głowę, a następnie zastraszyli parę siekierą, żeby ją okraść.

– Zaatakowało mnie dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył mnie nożem w głowę i teraz bardzo mnie boli. Muszę zablokować moje konto bankowe. Czyste szaleństwo – mówi turysta na nagraniu, które udostępniono w mediach społecznościowych. Co ciekawe, burmistrz miejscowości, w której doszło do ataku, czyli Medellin opublikował tweet, w którym zaznaczył, że: "Poprosił generała Acevedo o najwyższą uwagę w schwytaniu złodziei. Biuro burmistrza oferuje nagrodę w wysokości do 10 milionów pesos za informacje, które umożliwią nam ich natychmiastowe schwytanie i ściganie". Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza Polakom wszelkie podróże do terenów przygranicznych, a na terenie całej Kolumbii zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. MSZ podkreśla, że w kraju tym panuje wysoki poziom przestępczości pospolitej. Na stronie gov.pl na temat podróży do Kolumbii można przeczytać, że: "Na niebezpieczeństwo (napady, kradzieże) szczególnie narażone są osoby korzystające z komunikacji miejskiej. Złodzieje działają w grupach kilkuosobowych, uzbrojeni są w broń palną lub noże – wchodząc do autobusów zmuszają pasażerów do oddania pieniędzy, telefonów, biżuterii itp".