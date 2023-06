Bójka na pokładzie samolotu lecącego z Radomia. Pasażerowie na "czarnej liście"

W samolocie lecącym z lotniska w Radomiu doszło do poważnego incydentu. Pasażerowie pobili się podczas pierwszego lotu czarterowego, który wystartował z nowego lotniska. Do zajścia doszło na pokładzie maszyny PLL LOT, która leciała do Turcji.

Bójka w samolocie lecącym z Radomia. Pasażerowie lecieli do Turcji Fot. Piotr Zagiell / East News

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu, który w sobotę 3 czerwca wystartował ok. 14:30 z lotniska Warszawa-Radom. Pasażerowie lecieli czarterem do tureckiej Antalyi. Podczas opuszczania pokładu na lotnisku docelowym doszło do bójki, o czym pisze Interia.

Jeden z uczestników zdarzenia został dotkliwie pobity do tego stopnia, że konieczna była interwencja ze strony służb. Wobec pasażerów wyciągnięto też konsekwencje – poinformowało portal biuro prasowe przewoźnika.

Bójka w samolocie po alkoholu

Jak przekazali przedstawiciele PLL LOT, osoby biorące udział w zdarzeniu, były pijane. "Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę" – czytamy.

Polskie Linie Lotnicze podkreśliły, że "osobom nieodpowiedzialnym, agresywnym lub nadużywającym alkoholu" odmawia się wejścia na pokład. "Przykro nam, że pozostali uczestnicy lotu musieli być świadkami tych zdarzeń" – cytuje portal.

Więcej lotów z Radomia

Przelot, podczas którego doszło do incydentu, był pierwszym lotem czarterowym PLL LOT z Radomia. Podobnych kursów będzie więcej, co zapowiedzieli przedstawiciele przewoźnika. W szczycie sezonu z lotniska w Radomiu ma lecieć już nie 12, a nawet do 38 samolotów tygodniowo. Samoloty będą kursować między innymi do Albanii, Grecji i Bułgarii.

– Cieszymy się z otwarcia Lotniska Warszawa-Radom i możliwości, jakie stwarza. Wypełnienie naszych samolotów świadczy o dużym zainteresowaniu podróżami do europejskich stolic – mówił wcześniej członek zarządu PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł, cytowany w oświadczeniu przewoźnika.