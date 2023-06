Brutalny atak na ośmiolatkę z Kalisza. Przypadkowa kobieta pobiła dziewczynkę

O sprawie pobicia dziewczynki z Kalisza poinformowała matka dziecka. W mediach społecznościowych opublikowała ostrzeżenie, w którym zawarła szczegółowe informacje na temat pobicia dziecka przez przypadkową kobietę.

Kalisz: Pobicie ośmiolatki na ulicy. Przypadkowa kobieta rzuciła się na nią Fot. Oleg Marusic / REPORTER

"Uwaga. (...) 06.06.2023 w godzinach porannych (7:20) na ulicy Ostrowskiej 39 przy parkingu doszło do zaatakowania mojej córki przez nieznaną kobietę. Córka wyszła na spacer z psem, nieznana kobieta podbiegła do niej zaczęła ją bić, szarpać. Sprawa zgłoszona na policję. Policja podejrzewa, że mogła to być próba usiłowania porwania. Jeżeli ktoś cokolwiek widział lub słyszał, proszę o kontakt" – napisała kobieta.

Post zilustrowała zdjęciami licznych obrażeń dziecka. Na fotografiach widać zadrapania i rany na udach i plecach.

Informację o ataku potwierdziła policja dla stacji RMF FM. Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu powiedziała, że "w pewnym momencie miała do dziecka podejść obca kobieta, szarpać ją i przewrócić.

Jak podaje "Fakt", na osiedlu w Kaliszu, na którym doszło do ataku na ośmioletnią dziewczynkę, nie ma zainstalowanego monitoringu.