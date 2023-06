Lewica tuż przed wyborami traci posłankę. Pawliczak dla naTemat: Myślałam o tym od dwóch lat

Karolina Pawliczak opuszcza Nową Lewicę Fot. Piotr Molecki / East News

Posłanka Karolina Pawliczak opuściła szeregi Nowej Lewicy. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu wskazała na "narastające rozbieżności programowe". W rozmowie z naTemat.pl tłumaczy z kolei, dlaczego nie chciała wstrzymać się z decyzją do jesieni, czyli do końca obecnej kadencji parlamentu.

– Decyzja o odejściu z Lewicy dojrzewała we mnie od ponad dwóch lat. Nie chciałam robić tego w trakcie kadencji, żeby pozostać uczciwą wobec moich wyborców. Nie chcę też czekać do końca kadencji, która już za chwilę nastąpi i tracić przy tym czas. Teraz, gdy rozpoczynamy kampanię wyborczą, chcę wziąć w niej udział na własnych zasadach oraz działać i pracować na rzecz opozycji demokratycznej – mówi nam Pawliczak.

Zamiast marnować czas na oglądanie się do tyłu, trzeba dziś zintegrować wszystkie prodemokratyczne siły. Społeczeństwo tego od nas oczekuje, co pokazał marsz 4 czerwca, pokazał również, że jest wielkie oczekiwanie ludzi, by opozycja zgodnie współpracowała ze sobą.

Karolina Pawliczak

w rozmowie z naTemat.pl