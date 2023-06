PSL i Polska 2050 pokazały pierwszy wspólny projekt. "Miliony rodzin czekają"

Przyszłość+ to pierwsza inicjatywa ustawodawcza Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Projekt zakłada podniesienie wydatków na edukację do 6 proc. PKB. – Jeśli myślimy o Polsce w perspektywie pokoleń, to musimy już inwestować w przyszłość – mówił w środę Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia i wiceprezes PSL Dariusz Klimczak zaprezentowali w środę pierwszą z serii inicjatyw ustawodawczych Trzeciej Drogi. Projekt nosi nazwę Przyszłość+ i dotyczy edukacji.

– Tak nazwaliśmy ten projekt ustawy, bo jego istotą jest realny, a nie fikcyjny, przedwyborczy plus: 35 mld zł na zwiększenie wydatków na edukację – mówił na briefingu prasowym Szymon Hołownia.

PSL i Polska 2050 proponują podniesienie wydatków na edukację do 6 proc. PKB. – Jeśli myślimy o Polsce w perspektywie pokoleń, to musimy już inwestować w przyszłość – stwierdził Hołownia.

Przekonywał, że projekt "zapewni prawdziwą przyszłość, prawdziwy rozwój i będzie inwestycją w polską szkołę, by mogła wreszcie wejść w perspektywę roku 2050". – Przyszłość+ to szkoła, na którą czekają miliony polskich rodzin – mówił.

Hołownia podkreślił, że pieniądze nie powinny być rozdawane "wszystkim jak leci", tylko inwestowane tam, gdzie są faktycznie potrzebne. – Skoro w budżecie państwa jest kilkadziesiąt miliardów na waloryzację 500 plus do 800 plus, to my mówimy, jak one powinny być wydane – dodał.

Co zakłada Przyszłość+ Trzeciej Drogi?

Lider Polski 2050 zapowiedział, że 6 proc. PKB przeznaczone na edukację pozwoli między innymi na to, aby dzieci mogły mieć pięć godzin lekcji języka angielskiego w tygodniu. Dzięki tym pieniądzom, jak dodał, możliwe będzie także zatrudnienie psychologa w każdej szkole i zapewnienie ciepłego posiłku dla każdego dziecka.

Wiceprezes PSL podkreślał z kolei, że przyszłością Polski jest edukacja na najwyższym europejskim poziomie dla każdego dziecka – bez względu na to, gdzie ono mieszka. Dodał, że "nie można dopuścić do tego, by kryterium zdobywania wiedzy był portfel".

– Niestety, dzisiaj niedofinansowanie jest chorobą przewlekłą polskiego systemu edukacji, która generuje kolejne ułomności z konsekwencjami. Rodzice, uczniowie i niestety często także nauczyciele uciekają często z publicznej szkoły do prywatnej, która oferuje więcej zajęć z języków obcych i zajęć dodatkowych – mówił Dariusz Klimczak.

Trzecia Droga zwróciła się do wszystkich ugrupowań parlamentarnych i zaprosiła do konsultacji ws. Przyszłość+. Politycy PSL i Polski 2050 chcą, aby projekt został złożony w Sejmie jeszcze w przyszłym tygodniu.