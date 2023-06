El Niño powraca nad oceanem! W Polsce też ostrzeżenia przed ekstremalną pogodą

N adeszło El Niño, zjawisko, które występuje na Oceanie Spokojnym. To właśnie ono może spowodować to, że kolejny, 2024 rok będzie najcieplejszym w historii pomiarów. W niektórych częściach świata grozi to na przykład powodziami, a w innych suszami. Tymczasem w Polsce ogłoszono właśnie kolejne alerty powodziowe, a temperatury zaczynają być bardzo wysokie...