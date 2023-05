Pogoda będzie nieznośna, eksperci alarmują: Temperatury wzrosną do rekordowych poziomów

Wakacje mają być cieplejsze od średniej z ostatnich 30 lat. To nie anomalia pogodowa. Światowa Organizacja Meteorologiczna alarmuje przed rekordowym wzrostem temperatur w ciągu najbliższych 5 lat. Od 2023 do 2027 sytuacja może stać się nieznośna. – Rośnie prawdopodobieństwo złamania bariery +1,5 stopnia – powiedział prof. Petteri Taalas.

Pogoda będzie nie do wytrzymania. "Temperatury wzrosną rekordowo". Fot. www.wxcharts.com

Jak pisaliśmy w naTemat, już w czerwcu Polskę zaleją fale upałów. Synoptycy przedstawili długoterminową prognozę pogody, z której wynika, że tegoroczne wakacje upłyną pod znakiem niezwykle wysokich temperatur. Co więcej, dojdzie do przekroczenia normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Wzrost temperatur to nie anomalia pogodowa, a stały trend, który będzie pogłębiał się w latach 2023-2027. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał najnowsze ustalenia Światowej Organizacji Meteorologicznej, według której "globalne wartości temperatury na Ziemi wzrosną do rekordowych poziomów".

"Główną tego przyczyną będą utrzymujące się na wysokim poziomie stężenia gazów cieplarnianych oraz naturalnie występujące zjawisko El Niño" – czytamy. Wyjaśnijmy, że El Niño to zjawisko, w wyniku którego na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku utrzymuje się ponadprzeciętna wysoka temperatura na powierzchni wody.

Anomalia ma wpływ na całą Ziemię, bowiem w zależności od regionu wywołują upały, susze, deszcze czy śnieżyce. Przedstawiono także raport, z którego wynika, że istnieje aż 66 proc. szans na przejściowy wzrost średniej rocznej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza.

Pogoda stanie się nieznośna. "Skokowe wzrosty temperatury", "Zmiany są poważne"

Warto podkreślić, że stałe ocieplenie klimatu o 1,5 stopnia oznacza globalny kryzys związany z suszami, podniesieniem poziomu mórz oraz masową migracją do Europy. Tu mamy do

Na 98 proc. pewne jest, że w okresie 2023-2027 przynajmniej jeden rok będzie najcieplejszy w historii pomiarów. IMGW w komunikacie przytoczyło ostrzeżenie prof. Petteri Taalasa.

– (To - red.) może oznaczać skokowe wzrosty temperatury powietrza. Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej i środowiska. Musimy być na to gotowi – powiedział.

– Proces współczesnego globalnego ocieplenia się klimatu Ziemi ulega intensyfikacji – ocenił prof. Mirosław Miętus z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – Raport (...) podkreśla również zagrożenia, jakie w najbliższym czasie mogą wystąpić – dodał.

– Zmiany te są poważne, a ich konsekwencje mogą być odczuwalne w najbliższych latach we wszystkich sferach naszego życia – podsumował ekspert.