Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla znacznej części Polski. Na zachodzie kraju obowiązuje z kolei ostrzeżenie przed upałem.

W piątek w znacznej części kraju będą burze. Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News/IMGW

Po południu w części Polski będą burze. Gdzie to sprawdzić?

Mieszkańcy centrum i południa Polski muszą liczyć się z tym, że w piątek mogą wystąpić u nich burze. Zagrzmieć może także na Pomorzu. Szczególnie niebezpiecznie może to jednak wyglądać w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Tam obowiązuje alert drugiego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" – informuje IMGW.

Pod tym linkiem można sprawdzić, jakie są aktualnie ostrzeżenia i gdzie obecnie są burze.

Z kolei na zachodzie kraju obowiązuje ostrzeżenie przed upałem. IMGW w tej części kraju prognozuje wysokie temperatury. "Lokalnie temperatura maksymalna w dzień do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C" – ostrzegają synoptycy. Oba alerty obowiązują do późnego wieczora w piątek.

Fot. IMGW Jak zachować się w czasie burzy, jeśli jesteśmy na dworze? Poradnik, który udostępnia RCB, zaleca:

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,

unikać przebywania pod drzewami,

unikać przebywania na otwartej przestrzeni,

jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem elektrycznym,

pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,

osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.

Co zrobić, gdy kogoś razi piorun? Poradnik:

należy zbadać stan ogólny poszkodowanego,

trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne,

jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania oddechu, należy jak najszybciej rozpocząć sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, czyli zewnętrznego masażu serca.

Także RCB ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłano do mieszkańców woj. podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego.

Na południu Polski możliwe są podtopienia

"Uwaga! Dziś (09.06) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe". Alert RCB został uruchomiony dla odbiorców w powiatach w części woj. małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego" – czytamy na Twitterze RCB.

Jaka będzie dokładnie pogoda przez resztę weekendu? Z informacji IMGW wynika, że w północnej Polsce będzie słonecznie, ciepło i sucho, a na południu pochmurno, z opadami oraz burzami, w trakcie których może spaść do 35 mm deszczu.

Z kolei jeszcze w piątek na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach temperatura maksymalna wyniesie nawet do 30°C. W sobotę także będzie ciepło – od 20°C do 27°C. W niedzielę z północnego wschodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze.