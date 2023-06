PiS szykuje odpowiedź na marsz Tuska. Znane są pierwsze szczegóły

Marsz opozycji 4 czerwca okazał się wielkim sukcesem. Z tego też powodu PiS ma zamiar również zorganizować swoje wydarzenie. Ma być ono "masowe". Znane są pierwsze szczegóły.

PiS planuje odpowiedź na marsz opozycji 4 czerwca. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

– Konwencja PiS odbędzie się w drugiej połowie czerwca, najprawdopodobniej poza Warszawą. To będzie nowe miejsce, zaskoczymy. To będzie kolejny krok na drodze do przygotowania pełnego programu – przekazał w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek na antenie Radia Plus.

PiS planuje wydarzenie, które ma być masowe

Z kolei w rozmowie z "Faktem" źródło gazety przekazało, że konwencja będzie mieć miejsce w "bardzo dużym mieście, w centrum Polski".

Dziennik podaje, że "można się spodziewać potwierdzenia i podsumowania dotychczasowych obietnic wyborczych, a także nowych pozycji w programie". Co więcej, ta konwencja ma pokazać, że PiS cieszy się poparciem ludzi.

– Jest to niezależne od 4 czerwca, ale oczywiście obserwujemy, co się dzieje u konkurencji. Ta masowość będzie swojego rodzaju odpowiedzią – stwierdziło źródło "Faktu".

Dodajmy, że wielki marsz 4 czerwca ewidentnie doprowadził do wzrostu poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. W czwartek pojawił się kolejny sondaż, który pokazuje dobrą passę dla koalicji Donalda Tuska. Ugrupowanie lidera PO może liczyć już na ponad 30-procentowe poparcie Polaków.

Po marszu 4 czerwca KO nadrabia straty w sondażach

Najnowszy sondaż dla Onetu wykonał IBRiS 6 czerwca. Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,9 proc. poparcia Polaków. To o 1,9 pkt proc. więcej niż badaniu z połowy maja br.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,1 proc. głosów (to o 4,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). Różnica między PiS i KO zmalała zatem do 3,8 pkt proc.

Trzecie miejsce na podium przypadło Konfederacji. Na to ugrupowanie chce głosować 12,3 proc. ankietowanych. W poprzednim badaniu wynik formacji był o 2,3 pkt proc. niższy.

Koalicja Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli "Trzecia Droga" mogą liczyć na 10,1 proc. poparcia pytanych. To mniej o 4,5 pkt proc. w porównaniu z majem.

Z tego badania wynika również, że jeszcze tylko Lewica, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Partia Razem weszłyby do Sejmu z poparciem 8,8 proc. To mniej o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Reszta partii znalazła się poza progiem wyborczym.

Jak w takim przypadku wygląda podział na mandaty? Onet policzył, że wyglądałoby to tak: PiS – 181, KO – 159, Polska 2050 + PSL – 38, Konfederacja – 50, Lewica – 31, Mniejszość Niemiecka – 1. PiS zatem nie mógłby rządzić samodzielnie, ale nadal miałby szansę, gdyby zdecydował się na koalicję z Konfederacją.