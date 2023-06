Przez Polskę przejdą burze z gradem. IMGW wydał alerty w trzech regionach

Agnieszka Miastowska

C hociaż wszyscy mamy nadzieję na jak najlepszą pogodę w długi weekend po Bożym Ciele, to rzeczywistość może okazać się mniej optymistyczna. Meteorolodzy apelują, by śledzić prognozy pogody. Przez kraj przejdą bowiem burze z gradem. Małopolskie, podkarpackie i śląskie to najbardziej zagrożone województwa.