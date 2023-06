Orłoś ostro krytykuje TVP. Został wspomniany podczas festiwalu w Opolu

Joanna Stawczyk

W niedzielę (11 czerwca) podczas koncertu "Ale to już było. Jest. I będzie!" Maciej Orłoś został wyróżniony jako jeden z najlepszych prowadzących w historii Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Co ciekawe, w maju dziennikarz zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by ten namówił prezydenta Opola do zerwania współpracy z Telewizją Polską.