Teraz Jakimowicz uderza w Orłosia. "Potrafi podlizywać się i donosić"

Maciej Orłoś przez wiele lat związany był z Telewizją Polską, prowadząc "Teleexpress". Dziennikarz obecnie nie ma najlepszego zdania o publicznym nadawcy, co udowodnił publikując kilka dni temu na Instagramie wymowne nagranie. Na wideo Orłoś zaapelował, aby odwołać nadchodzący 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. O wsparcie poprosił prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

"Apel do Rafała Trzaskowskiego, by przekonał prezydenta Opola, że należy zakończyć współpracę z propagandową TVPiS i odwołać tegoroczny 60. festiwal" – napisał dziennikarz pod wideo.

Jakimowicz ostro o Macieju Orłosiu. Poszło o jego apel do Trzaskowskiego

Maciej Orłoś liczył na odzew ze strony prezydenta Warszawy. Tymczasem na jego apel zareagował prezenter programu "W kontrze" a antenie TVP Info – Jarosław Jakimowicz. Gwiazdor "Młodych Wilków" nie przebierał w słowach i w swoim stylu ocenił dziennikarza.

"Aż żal mi patrzeć na tego Orłosia. Lew najgłośniej ryczy jak już nie może i tu właśnie klasyk. Nic do przodu. Nic nie potrafi wykreować tylko piszczy jak panienka" – rozpoczął swój wpis Jakimowicz.

W dalszej części wpisu gwiazdor TVP zarzucił Maciejowi Orłosiowi nieuzasadnioną krytykę, a także donosicielstwo. W swojej wypowiedzi nawiązał do czasów PRL-u, a także wspomniał Ryszarda Majdzika, nazywając dziennikarza "kozakiem". Swój obszerny wpis podsumował jednym słowem.

Nigdy nic wesołego, co za... malkontent. Nic mu się nie podoba. Rząd mu nie leży, TVP wiadomo, po jego odejściu to drama.

To co potrafi jak widać to podlizywać się i donosić.

I aż trudno uwierzyć w opowieść jak przechytrzył SB i dali mu paszport i wcale nie donosił na kolegów.

Donoszenie masz we krwi kolego.

Opowiedz Ryszardowi Majdzikowi opozycjoniście z PRL, którego służby internowały, jaki głupi był, że się dał a to takie proste. No, ale ty to kozak jesteś, jak widać na każdym zdjęciu i poście (...) Żenada.

Jarosław Jakimowicz