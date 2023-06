Człowiek Dudy ostrzega prezesa PiS. "Niech pan nie daje sobie wmówić, że jest w porządku"

Mateusz Przyborowski

W kolejnych sondażach prowadzi PiS, ale niewiele wskazuje na to, by obóz władzy zachował samodzielne rządy w kolejnej kadencji. Teraz z apelem do Jarosława Kaczyńskiego zwrócił się Marcin Mastalerek, czyli bliski doradca Andrzeja Dudy. Jak zauważył, partia z Nowogrodzkiej "jest w defensywie". Adam Bielan przekonuje z kolei, że... "gdyby dzisiaj odbyły się wybory, z przodu byłaby czwórka" dla PiS.