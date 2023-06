Kolejny sondaż i kolejny powód do niepokoju dla Jarosława Kaczyńskiego. Zdecydowana większość Polaków uważa, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pogorszył się stan demokracji. Do tego dochodzi seria badań poparcia dla partii politycznych, z których wynika, że Platforma Obywatelska dogania obóz władzy.

Fatalny sondaż dla Kaczyńskiego. Polacy jasno o demokracji za rządów PiS. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Sondaż . Polacy jasno o stanie polskiej demokracji

Pracownia Kantar wykonała dla TVN24 sondaż, w którym zapytała Polaków o jakość polskiej demokracji po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Aż 57 proc. respondentów uważa, że ta jest w gorszym stanie.

17 proc. badanych uznało, że stan demokracji się poprawił, a 20 proc. uważa, że w żaden sposób się nie zmienił. 6 proc. ankietowanych nie wyraziło jednoznacznej opinii w tej kwestii. Sondaż został przeprowadzony między 5 a 6 czerwca, czyli po wielkiej manifestacji opozycji.

Co więcej, w ostatnich dniach pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, czy marsz 4 czerwca pomoże opozycji wygrać wybory. Aż 52,9 proc. respondentów odpowiedziało "tak".

Odmienną opinię w tej sprawie wyraziło 31,3 proc. ankietowanych, a 15,8 proc. badanych stwierdziło, że nie ma konkretnego zdania w tej kwestii.

Efekt 4 czerwca widać jak na dłoni. Tak rośnie poparcie PO

Jak pisaliśmy w naTemat, problemy Prawa i Sprawiedliwości było widać jeszcze przed samym 4 czerwca. Mobilizacja po podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy "lex Tusk" sprawiła, że dystans między Jarosławem Kaczyński a Donaldem Tuskiem wynosił 6 p.p.

Według sondażu United Surveys dla RMF i "DG" przed marszem na PiS chciało głosować 32,8 proc. obywateli, a na PO 27,2 proc. Już po wielkiej manifestacji opublikowano sondaż Kantar Public, które pokazało, że główny gracz na opozycji wyprzedził rządzących.

32 proc. opowiedziało się za listą Koalicji Obywatelskiej, a 31 proc. za Zjednoczoną Prawicą. Już 6 czerwca pokazał się sondaż IBRiS dla Onetu, według którego PiS może liczyć na 33,9 proc. poparcia, a KO na 30,1 proc.

Z kolei badanie IBRiS dla Radia Zet wykazało, że formację Kaczyńskiego chce poprzeć 34,4 proc. badanych, a formację Tuska 29,1 proc. respondentów.

– Są sondaże opinii publicznej, ale one czasem są sprzeczne i niejednoznaczne. Natomiast gdy tysiące ludzi decydują, że warto wyjść na ulice, to jest to przykład emocji politycznej zupełnie innego rzędu niż te wyrażone w sondażach – podsumował w rozmowie z Katarzyną Zuchowicz w naTemat dr Jacek Kucharczyk.