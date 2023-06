Redakcja Radia 90 z Rybnika przekazała w poniedziałek smutną wiadomość. W wieku 37 lat zmarł dziennikarz Przemysław Niedźwiecki. "Był ważną częścią naszej redakcji. Szukamy słów, by móc go pożegnać" – napisano w komunikacie rozgłośni.

Przemysław Niedźwiecki nie żyje. Dziennikarz Radia 90 miał 37 lat

Przemysław Niedźwiecki od lat pracował w Radio 90, śląskiej rozgłośni z Rybnika. Zajmował się relacjonowaniem spotkań ze słuchaczami, tworzeniem reportaży oraz robieniem zdjęć do materiałów. Informację o nagłej śmierci 37-letniego dziennikarza przekazano na stronie internetowej stacji.

"Był ważną częścią naszej redakcji. Szukamy słów, by móc go pożegnać" – czytamy w komunikacie rozgłośni. I dalej:

"Miał świetne oko, tworzył cykle, między innymi 'Ludzie z pasją'. Z pasją rozmawiał z mieszkańcami regionu, z pasją planował, a potem relacjonował nasze plenerowe spotkania ze słuchaczami, z pasją śledził trendy w internecie i z pasją o nich opowiadał, przekonując do różnych rozwiązań. Lubił historię regionu, lubił o niej opowiadać, tak jak o swojej rodzinie, często opowiadał o Tłustomostach, o mamie, tacie, cytował rodzeństwo".

Przemysława Niedźwieckiego pożegnali też koledzy i koleżanki z redakcji. "Rozmawialiśmy chyba o wszystkim. Jak to mówiliśmy: lubimy się bardziej i tak już zostanie. Lubiłam Twoje 'cześć Madzia' na dzień dobry, każdy posiłek z Tobą, lubiłam nasze powroty do domu, a przede wszystkim lubiłam siedzieć z Tobą w pracy, nasze uśmiechy i wygłupy, ale też to, że czasami siedzieliśmy cicho, w półmroku, w naszej dżungli" – wspomina Magdalena Polok.

"Ostatni raz rozmawialiśmy przed weekendem: miałeś plany, śmiałeś się… Tak, chyba Twojego śmiechu będzie mi brakować najbardziej. I rozmów o życiu, w czasie naszych wspólnych wyjazdów. Straciłam Przyjaciela, bo wiem, że mocno mi kibicowałeś, zawsze trzymałeś za mnie kciuki. Byłeś przy mnie w ważnych momentach" – pisze Monika Sokołowska.

Radio 90 powstało w 1994 roku. To lokalna rozgłośnia muzyczno-informacyjna z siedzibą w Rybniku, która prezentuje regionalne informacje z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia-Zdroju, Żor, Raciborza, Knurowa i Cieszyna.