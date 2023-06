Podano przyczynę śmierci Teda Kaczynskiego. Amerykanie wszczęli śledztwo

Jest komunikat w sprawie śmierci Teda Kaczyńskiego, znanego jako Unabomber. Mężczyzna w wieku 81 lat popełnił samobójstwo w swojej celi, na co wskazali funkcjonariusze więzienni. Unabomber zasłynął z tego, że po całych Stanach Zjednoczonych rozsyłał przesyłki z bombami. W wyniku jego działań zginęły trzy osoby.

Wiadomo, co było przyczyną śmierci Unabombera. Samobójstwo Kaczyńskiego Fot. Rogers and Clark Co. / She

10 czerwca przed południem czasu amerykańskiego w celi znaleziono leżącego zamachowca z USA o pseudonimie Unabomber.

"Personel reagujący natychmiast podjął działania ratujące życie" – napisano w oświadczeniu biura więzienia. „Personel wezwał pogotowie ratunkowe (EMS) i kontynuowano działania ratujące życie" – podało CNN, powołując się na źródło w biurze. Z relacji funkcjonariuszy więziennych urzędników wynika, że Unabomber zmarł, bo popełnił samobójstwo. Informacja nie jest oficjalna. Na tę ma wskazać śledztwo, które zostanie podjęte w sprawie.

"Pan Kaczyński został przetransportowany przez pogotowie ratunkowe do miejscowego szpitala, a następnie personel szpitala stwierdził zgon" – czytamy. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Unabomber miał się zabić.

Ostatnie lata życia Kaczyńskiego

Jak wynika z relacji CNN, stan zdrowia Unabombera doprowadził do tego, że został on przeniesiony do już w 2021 roku do federalnego centrum medycznego w Karolinie Północnej. Nieoficjalnie wiadomo, że miał chorować na nowotwór, a choroba się nasilała.

Wcześniej Ted Kaczyński odsiadywał wyrok w zakładzie o najbardziej zaostrzonym rygorze typu Supermax, we Florence w Kolorado. Trafił tam w związku z ośmiokrotnym wyrokiem dożywocia bez możliwości odwołania, które zasądzono mu po serii ataków bombowych.

Ted Kaczyński był matematykiem polskiego pochodzenia, który wyróżniał się IQ na poziomie 170 punktów. Był określany mianem "genialnego dziecka", ale też ofiarą eksperymentu psychologicznego, który miał odcisnąć piętno na jego psychice. Walczył z postępem technologicznym i w tym celu regularnie dokonywał aktów terrorystycznych poprzez podkładanie i detonowanie ładunków bombowych.

Między 1978 a 1995 rokiem Unabomber rozsyłał bomby po Stanach Zjednoczonych, z czego 14 z nich wybuchło, a dwie udało się rozbroić. W zamachach zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne. Zatrzymano go dopiero 1996 roku.