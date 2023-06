Szeptanie, list i rytuał świecy. Zebrałam trzy najpopularniejsze (dziś!) zaklęcia miłosne

Każdy, kto choć raz był zakochany, wie, dlaczego miłość bywa nazywana magią. Uczucia wygrywają z rozumem, szczególnie w początkowej fazie zakochania. Okazuje się, że w XXI wieku pragnienie miłości bywa silniejsze niż rozsądek i wiara w naukę. Widać to po popularności zaklęć miłosnych przekazywanych w internecie nie tylko jako łańcuszki, ale prawdziwe instrukcje wykonania. Śmieszne? To się okaże. Postanowiłam prześledzić 3 najpopularniejsze dziś zaklęcia magiczne. Oto technika listu miłosnego, zaklęcie szeptane i rytuał świecy.

Miłosne zaklęcie – jak sprawić, żeby mnie pokochał? Oto 3 miłosne zaklęcia Fot. Pexels

Zaklęcia miłosne krążą po sieci, stając się viralami na TikToku czy Instagramie

Ich propagatorki przekonują, że metody te pozwolą nam przywołać do siebie ważną dla nas osobę, przekonać ją do czegoś, a nawet sprawić, że się w nas zakocha

Trzeba przyznać, że metoda szeptana czy listu miłosnego to raczej narzędzia afirmacji niż magia...

Jak sprawić, żeby on się we mnie zakochał? Magia!

"Co zrobić, żeby on się we mnie zakochał?" to nie pytanie, które 100 lat temu zadała nieszczęśliwie zauroczona panna miejscowej szeptusze, a zapytanie wpisywane w Google w 2023 roku. Dziś chyba doskonale wiemy, że rozwój nauki i technologii nie oznacza wcale zaniku duchowości i myślenia magicznego, a może nawet jest zupełnie odwrotnie.

Dowodem na to jest m.in. popularność wiary w horoskopy, która doprowadziła do powstania nowej subkultury, czyli zodiakar, o których pisaliśmy już w naTemat. To osoby, dla których postępowanie zgodnie z ruchem planet stało się stylem życia. Tak jak wiara w zbawienne działanie kamieni szlachetnych, rytuały palo santo, stawianie Tarota czy właśnie odprawianie magicznych zaklęć.

A te nie są już dzisiaj przekazywane z ust do ust, ale można znaleźć je na Instagramie, TikToku czy Youtube. Przybliżą je nam osoby zajmujące się szeroko pojętą duchowością, które czasem nazywają się wiedźmami, częściej jednak mentalnym trenerkami czy coachami duchowości.

Jedna z nich, obserwowana na Instagramie przez 222 tysiące osób, postanowiła przygotować całą instrukcję zaklęcia nazwanego "techniką listu miłosnego". Sarah Pearl edukująca na swoich profilach na temat magii XXI wieku nie jest jednak autorką tego zaklęcia. Po wpisaniu w internet hasła "love letter method" znajdziecie setki opisów tejmetody, ale Sarah postanowiła zrobić to na miarę Youtube'a – w formie tutorialu.

Technika listu miłosnego

Jak więc wygląda technika listu miłosnego i co ma nam dać? "Zamanifestować konkretną osobę do naszego życia", przede wszystkim życia miłosnego. Ta technika nazywana jest jednym z najsilniejszych narzędzi, które ma wpłynąć na cudze uczucia do nas. Czy można więc zaryzykować stwierdzenie, że służy do rozkochania kogoś w nas? Tak mówią jej zwolenniczki. Co dokładnie trzeba zrobić?

Oto, jak przygotować magiczny list miłosny.

Jak to ma zadziałać? Sarah tłumaczy, że to kwestia energii, którą do siebie przyciągamy i przelewamy na kogoś innego. W komentarzach pod filmikiem dotyczącym metody sypią się podziękowania od kobiet, które tak zdobyły lub odzyskały swoich facetów. Zaskakujące? To nie koniec zaklęć.

Zaklęcie szeptane

Drugie najpopularniejsze zaklęcie magiczne, które w internecie święci triumfy nosi nazwę zaklęcia szeptanego, czyli whispers method. Ta metoda stała się viralem na TikToku i ma naprawdę szerokie grono zwolenników. Jak zawsze bywa w podobnych kwestiach – nie wiadomo, kto ją stworzył, ale jasne jest, czemu ma służyć.

Zaklęcie szeptane powinno się odnosić do rzeczy, którą ma dla nas spełnić druga osoba. Jak mówi opisująca metodę Sarah – możesz sprawić, że mężczyzna, o którym myślisz, odezwie się do ciebie albo że otrzymasz pozytywną odpowiedź np. w sprawie pracy, do której aplikujesz. To co trzeba zrobić?

Sarah tłumaczy, że to zaklęcie jest bardzo potężne, ponieważ polega na "projekcji astralnej", czyli przeniesieniu siebie w inne miejsce wraz ze swoją energią. Ta metoda ma być "bardzo emocjonalna" i może zdarzyć się, że w jej czasie np. próbując przywołać kogoś, za kim tęsknimy czy go kochamy – puszczą nam emocje. Łzy wzmocnią tylko nasz przekaz.

Rytuał świecy

Przynajmniej historia tego zaklęcia jest znana. Rytuał świecy to jeden z najpopularniejszych słowiańskich rytuałów. Ogień ma zapewnić ochronę domostwa przed złymi urokami. Co jednak ma wspólnego z miłością? Ta ma przyjść wyłącznie do miejsca o dobrej energii. Jak więc wykonać taki rytuał? Wystarczy nam świeca w białym kolorze.

Należy ją zapalić, a następnie przejść po wszystkich pomieszczeniach w domu, "odkażając" w ten sposób każdy kąt. "Szczęście w pałac – wszystkie kłopoty poza progiem. Temu, kto planuje coś złego, powróci to trzykrotnie. Kto chce coś zepsuć, sam będzie mieć kłopoty. A ten dom chronią wielcy bogowie oraz bestia Indrik" – tak ma brzmieć zaklęcie, które ma nam w tym pomóc...

Zaklęcia czy manifestacje?

Przyznajmy jednak jedno – dzisiejsze zaklęcia niewiele wspólnego mają z tym, jak wyobrażamy sobie magię. Brak tutaj pukla włosów ukochanego, magicznych kamieni, palenia ziół, świętego dymu i powtarzania jak mantry niezrozumiałych słów czy modlitw.

"Zaklęcia" to właściwie nic innego niż afirmacje polegające na tym, że wyobrażamy sobie siebie w konkretnych sytuacjach, formułujemy nasze cele i myślimy pozytywnie o ich wykonaniu. Czy to działa? To na pewno zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Wiara w siebie jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła, ale robienie sobie nadziei na powrót byłego czy zdobycie miłości już tak. Tymczasem serce po raz kolejny nawet w XXI wieku okazuje się silniejsze od rozumu.